Almeno 52 guerriglieri uccisi in scontri tra due gruppi armati in Colombia

Gli scontri tra due gruppi armati rivali hanno portato alla morte di almeno 52 guerriglieri in Colombia. La regione di Guaviare è considerata strategica per la produzione e il traffico di cocaina e la lotta per il controllo di questa area è stata una delle cause principali dei conflitti armati in Colombia negli ultimi anni.

La Colombia è stata teatro di scontri violenti tra due gruppi armati rivali che si contendono il controllo territoriale di una regione strategica per la produzione e il traffico di cocaina nel sud-est del paese.

Almeno 52 guerriglieri sono stati uccisi negli scontri, secondo una fazione delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) coinvolta negli scontri. Gli scontri, i più violenti degli ultimi mesi, hanno avuto luogo nelle giungle del dipartimento di Guaviare, vicino al villaggio di Barranco Colorado. Il ministro della Difesa Pedro Sánchez ha confermato sui social media che ci sono stati combattimenti nell'area, così come l'esercito, ma nessuno dei due ha fornito dettagli sul bilancio delle vittime.

Sánchez ha detto che le truppe sono state dispiegate nell'area per proteggere la popolazione civile. I combattimenti hanno avuto luogo tra una fazione dissidente delle FARC guidata da Nestor Gregorio Vera, meglio conosciuto come Ivan Mordisco, e un'altra guidata da Alexander Diaz Mendoza, conosciuto come Sánchez Cordoba.

La regione di Guaviare è considerata strategica per la produzione e il traffico di cocaina e la lotta per il controllo di questa area è stata una delle cause principali dei conflitti armati in Colombia negli ultimi anni. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di gruppi armati dissidenti che non riconoscono più il governo colombiano e che continuano a combattere per il controllo delle aree strategiche del paese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia FARC Guerriglieri Cocaina Sud-Est

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Derby di Torino, scarcerati gli otto ultrà arrestati dopo gli scontriIl gip ha disposto l’obbligo di presentazione periodico alla polizia giudiziaria. Aperto un fascicolo autonomo sul ferimento del 36enne juventino Marco Leonardo Basoccu, ultras dei Viking rimasto gravemente ferito al volto

Read more »

Ondata di caldo in Gb in leggero calo, ma gli annegamenti salgono ad almeno 6Leggera frenata nel Regno Unito dell'inedita ondata di caldo fuori stagione che ha investito da domenica l'isola al pari di altri Paesi europei, mentre continua tuttavia ad aggravarsi il bilancio delle vittime indirette del fenomeno. (ANSA)

Read more »

Gli alimenti vegetali di qualità proteggono dal rischio di demenza, ma gli italiani ne consumano pochiLa rubrica «Smart Tips» ricorda le evidenze scientifiche alla base delle raccomandazioni protettive per il cervello, ma gli italiani mangiano poca frutta e verdura, ancora meno legumi

Read more »

Gli yuppie e la finanziarizzazione: come gli anni Ottanta hanno plasmato il mondoUno storico esplora il ruolo degli yuppie, simbolo degli anni Ottanta, nella grande trasformazione economica e sociale che ha dato origine alla finanziarizzazione, alla gentrificazione e a uno stile di vita basato sul consumo vistoso, con effetti duraturi fino ai giorni nostri.

Read more »