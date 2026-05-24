Almirante fu capo di gabinetto del Minculpop fascista, ma aiutò il percorso verso la democrazia - La Russa e Fornaro sul leader storico del Msi

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha affermato che Giorgio Almirante fu capo di gabinetto del Minculpop fascista nella Repubblica di Salò, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia. Fabio Fornaro, deputato Pd, ha Iställetato che Almirante fosse un 'declarato antisemita'.

Giorgio Almirante fu capo di gabinetto del Minculpop fascista nella Repubblica di Salò, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa in una lunga intervista pubblicata dal Corriere della Sera.

Non lo dice solo lui, ma due presidenti della Repubblica, di cui uno ex Pci, e un presidente della Camera ex comunista. Chi? Luciano Violante ha detto che si 'ebbe a costruire un nuovo rapporto tra lo Stato e le masse popolari', mentre Sergio Mattarella ha sottolineato che cercò 'di legare i fili di una coerenza morale'.

Anche Giorgio Napolitano ha apprezzato che cercò 'piena legittimazione nel sistema democratico' e gli riconobbe il 'merito di contrastare impulsi antiparlamentari dimostrando convinto rispetto per le istituzioni repubblicane'. In una nota il deputato Pd, Federico Fornaro, ricorda che Almirante era un 'declarato antisemita', mentre il presidente del Senato La Russa spiega il senso del suo ragionamento sul leader storico del Movimento Sociale





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Storia Almirante Minculpop Repubblica Di Salò Dialogoversodemocrazia Luciano Violante Sergio Mattarella Giorgio Napolitano Legittimazionedemocratica Antisemitismo Carlismis-Museotedesco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salim El Koudri ora la smetta, che orrore la morte dei sub e Garlasco: quindi, oggi…Quindi, oggi…: la Flotilla si paghi i suoi voli, i retroscena su Meloni e Almirante

Read more »

Roland Garros: Kostyuk batte la russa Selekhmeteva e dedica la vittoria all'Ucraina'Il mio popolo mi é d'esempio, questa mattina un missile a 100 metri da casa dei miei' (ANSA)

Read more »

Almirante e l'antisemitismo, La Russa minimizza: le reazioni del PdLa Russa minimizza il passato di Almirante. Il Pd: 'Distorce la storia'. I documenti raccontano altro

Read more »

La Russa su Almirante, le opposizioni all'attacco: «Il presidente del Senato riscrive la storia»L'intervista al «Corriere» in cui il presidente del Senato ricorda lo storico leader del Msi, che «aiutò il percorso verso la democrazia», scatena la polemica politica. Palazzo Madama: Mattarella e Napolitano gli diedero ampio riconoscimento

Read more »