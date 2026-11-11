IT
Advertisement
Politics

Alparone avverte: le risorse sanitarie previste dalla manovra non coprono l'aumento dei costi nel 2026

HuffPostItalia#6 in Italia
Alparone avverte: le risorse sanitarie previste dalla manovra non coprono l'aumento dei costi nel 2026
Marco Alparone · Conferenza Delle Regioni · Regione Lombardia
Advertisement

Il coordinatore della Commissione Affari finanziari, Marco Alparone, avverte che l'incremento di 3,4 miliardi di euro non è sufficiente a garantire la sanità lombarda nel 2026, chiedendo ulteriori fondi e maggiore flessibilità.

Il coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Marco Alparone, ha avvertito che le risorse aggiuntive previste dalla manovra non sono sufficienti a coprire l'aumento dei costi e a garantire quanto assicurato nel 2026. L'allarme è stato lanciato durante un'audizione sulla legge di bilancio davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Dettaglio dell'incremento finanziario

Alparone ha precisato che l'incremento di 2,4 miliardi di euro, che si aggiunge al miliardo già previsto, porta il totale a 3,4 miliardi. Tale somma, tuttavia, risulta complessa da utilizzare per coprire i rinnovi contrattuali del personale sanitario. L'esempio più chiaro è la difficoltà di garantire il personale necessario con i fondi attuali.

Also readCampus Salute 2026: Screening e Visite Gratuite a Roma dal 12 al 14 Novembre

Richieste delle Regioni per maggiore flessibilità

Le Regioni chiedono che le risorse siano il meno vincolate possibile, per consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo. Inoltre, è stata richiesta la definizione di una metodologia per determinare i fabbisogni di personale, necessaria alla programmazione nelle singole realtà regionali. Sul bollo auto, le Regioni chiedono garanzie sulla copertura del mancato gettito e sul pieno ripristino delle risorse.

Advertisement

Prospettive future e prossimi passi

Alparone ha richiesto un confronto sui dati relativi ai 2 miliardi e 293 milioni di euro previsti a compensazione delle entrate perse. Non è ancora chiaro se questi fondi coprano effettivamente il mancato gettito. La richiesta è che il ripristino sia integrale e venga calcolato sia sulla base della legislazione vigente, sia considerando l'aliquota standard. Una soluzione è necessaria anche per garantire condizioni di equità tra i territori, alla luce dei diversi margini di flessibilità fiscale di cui dispongono le singole amministrazioni. La prossima fase prevede un esame più approfondito della manovra e la definizione di eventuali aggiustamenti per assicurare la sostenibilità del sistema sanitario lombardo nel 2026.

HuffPostItalia#6 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Marco Alparone Conferenza Delle Regioni Regione Lombardia Manovra 2026 Sanità Bilancio Bollo Auto

More on Politics

See all

Singles Day 2026, l’11 novembre arrivano gli sconti prima del Black Friday

Nata in Cina come festa dei single, la ricorrenza è diventata uno dei maggiori appuntamenti dello shopping online. Anche in Italia arrivano promozioni su tecno…

LaStampa

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextSingles Day 2026, l’11 novembre arrivano gli sconti prima del Black Friday