Alparone avverte: le risorse sanitarie previste dalla manovra non coprono l'aumento dei costi nel 2026

Il coordinatore della Commissione Affari finanziari, Marco Alparone, avverte che l'incremento di 3,4 miliardi di euro non è sufficiente a garantire la sanità lombarda nel 2026, chiedendo ulteriori fondi e maggiore flessibilità.

Il coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Marco Alparone, ha avvertito che le risorse aggiuntive previste dalla manovra non sono sufficienti a coprire l'aumento dei costi e a garantire quanto assicurato nel 2026. L'allarme è stato lanciato durante un'audizione sulla legge di bilancio davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Dettaglio dell'incremento finanziario

Alparone ha precisato che l'incremento di 2,4 miliardi di euro, che si aggiunge al miliardo già previsto, porta il totale a 3,4 miliardi. Tale somma, tuttavia, risulta complessa da utilizzare per coprire i rinnovi contrattuali del personale sanitario. L'esempio più chiaro è la difficoltà di garantire il personale necessario con i fondi attuali.

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Richieste delle Regioni per maggiore flessibilità

Le Regioni chiedono che le risorse siano il meno vincolate possibile, per consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo. Inoltre, è stata richiesta la definizione di una metodologia per determinare i fabbisogni di personale, necessaria alla programmazione nelle singole realtà regionali. Sul bollo auto, le Regioni chiedono garanzie sulla copertura del mancato gettito e sul pieno ripristino delle risorse.

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Prospettive future e prossimi passi

Alparone ha richiesto un confronto sui dati relativi ai 2 miliardi e 293 milioni di euro previsti a compensazione delle entrate perse. Non è ancora chiaro se questi fondi coprano effettivamente il mancato gettito. La richiesta è che il ripristino sia integrale e venga calcolato sia sulla base della legislazione vigente, sia considerando l'aliquota standard. Una soluzione è necessaria anche per garantire condizioni di equità tra i territori, alla luce dei diversi margini di flessibilità fiscale di cui dispongono le singole amministrazioni. La prossima fase prevede un esame più approfondito della manovra e la definizione di eventuali aggiustamenti per assicurare la sostenibilità del sistema sanitario lombardo nel 2026.