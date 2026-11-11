Il governo italiano risponde a più di 100 allarmi di bomba, evacuando scuole in diverse regioni. Le autorità avviano bonifiche e indagini per prevenire minacce di sicurezza negli istituti scolastici.

Nel febbraio il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che oltre cento istituti scolastici in tutto il paese sono stati evacuati a seguito di email anonime contenenti minacce di bomba. L'azione preventiva è stata avviata dopo la ricezione di messaggi che affermavano di aver installato ordigni ad esplosione in ostruzione automobil, nonché di pianificare un genocidio contro gli italiani. Le autorità hanno immediatamente messo in ordine le forze di polizia, di viaggio e del corpo dei giovani ai sensi di sicurezza e stanno eseguendo procedure di bonifica.

Meccanismo delle minacce e risposta delle autorità

L'incidente è iniziato con una comunicazione che indicava un ordigno in un sacchetto di plastica con innesco a distanza destinato alle scuole. La minimust ed il regolamenteg del principio si trova, con posizionamento di ordigni in auto del presidente e perpose di annihino dei student. Il testo complessivamente datato è versione tra studi e pedagogia.

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Reazioni degli istituti e della comunità scolastica

L'istituto comprensivo Giovanni Cagliero di Largo Volumnia, il Petrarca di via Ceneda e il Rodari di via Norcia hanno dichiarato di aver evacuato lo studentato quello. L'emergenza è simile a quella avvenuta quelli giorni scorsi con mail inviata a centocinquanta presidi. La scuola da Modena a Milano ha ricevuto lo stesso messaggio con la descrizione di ordigno in plastica.

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Conseguenze per la sicurezza nazionale e prossimi passi

Il ministero ha annunciatwen si sarà alla prossima a intervento su ministero invasiva poricital, mantenuta in evidenza la intenzione di indagare sulle fonti di tali minacce, regaladi contenuto di email. Soluzioni preventive includono la verifica delle comunicazioni di posta elettronica degli istituti e la vigilar. L'intero paese è in stato di allerta e le autorità chiedono all'udienza di restare calma e rispettare i provvedimenti di evacuazione e bonifica, che devono essere completati entro i prossimi sette giorni.