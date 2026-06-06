Alto Adige: un'estate tra borghi, sapori e vigneti

Scopri l'Alto Adige con esperienze autentiche: bike tour tra malghe e borghi, feste di paese come Cucina in strada e degustazioni enogastronomiche tra i vigneti. Un viaggio lento tra natura e tradizione.

L' Alto Adige offre un'esperienza di montagna autentica, lontana dal turismo di massa, dove il tempo sembra scorrere più lentamente. Tra pascoli d'alta quota, boschi rigogliosi e piccoli borghi alpini, ogni angolo invita a riconnettersi con la natura e le tradizioni locali.

Le malghe, con i loro profumi di formaggio e legno, diventano tappe imperdibili lungo sentieri che si snodano tra le Dolomiti, la Valle Isarco e la Val Pusteria. Qui il ritmo delle giornate è dettato dal sole e dalle stagioni, e ogni attività è pensata per vivere la montagna con lentezza e consapevolezza. Dal 6 al 20 giugno tornano le iniziative 'Bike &...

', un programma che conduce gli ospiti attraverso paesaggi mozzafiato su due ruote. Con 'Bike & Formaggio' (8 e 15 giugno), si pedala da Rio di Pusteria fino a Brunico, con una sosta al caseificio Capriz per degustare formaggi di capra e vacca 100% locali.

'Bike & Cultura' (9 e 16 giugno) segue invece la pista ciclabile della Val di Fundres fino al paese di Fundres, dove il museo contadino racconta la vita rurale di un tempo. Il tour prosegue verso Dun e la malga Boden Alm, luogo ideale per assaporare specialità regionali immersi nella tranquillità della montagna. Queste esperienze in E-bike permettono di entrare in contatto con l'anima più profonda del territorio, unendo attività fisica, scoperta culturale e sapori autentici.

L'estate altoatesina è anche sinonimo di feste di paese. Tra gli eventi più attesi, 'Cucina in strada' di Campo Tures torna dal 7 luglio al 25 agosto, ogni martedì sera dalle 18 alle 22. Il centro del paese si trasforma in un percorso enogastronomico all'aperto, con stand di prodotti tipici come gulasch di manzo bio, formaggi artigianali e pane locale. Partecipano realtà del territorio come il Panificio Eppacher, il Café Domino, l'Hotel Drumlerhof e la Macelleria Ahrntaler.

Musica itinerante, artigianato e animazione per bambini completano l'offerta, creando un'atmosfera conviviale dove generazioni diverse si incontrano sotto il cielo stellato. Nel 2026, la manifestazione celebrerà il suo 30° anniversario, confermando il suo ruolo di simbolo della stagione estiva in Valle Aurina. Il vino è un altro pilastro dell'esperienza altoatesina. I vigneti si arrampicano sui pendii, circondati da castelli e monasteri storici, in uno dei paesaggi vitivinicoli più affascinanti d'Europa.

L'estate è il momento ideale per esplorare questo universo attraverso passeggiate tra i filari, degustazioni al tramonto e picnic in vigna. Le oltre 200 cantine, dalle piccole realtà familiari alle grandi cooperative, aprono le porte ai visitatori, offrendo la possibilità di pernottare in wine resort e agriturismi immersi nei vigneti. Secondo l'Osservatorio ilGolosario Wine Tour, il turismo enologico è in forte crescita: oltre il 60% delle cantine italiane registra un incremento delle vendite dirette grazie a queste attività.

L'Alto Adige si conferma così una destinazione dove la cultura del vino si fonde con l'ospitalità e la bellezza del paesaggio alpino, offrendo esperienze uniche e indimenticabili





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