Altroconsumo conferma l'efficacia delle creme solari SPF 50+ e ricorda le precauzioni per bambini

Test di laboratorio su 14 creme solari SPF 50+ mostra che la maggior parte garantisce la protezione dichiarata; l'associazione invita a combinare l'uso del prodotto con comportamenti corretti, soprattutto per i più piccoli, e offre consigli per risparmiare durante le vacanze estive.

Altroconsumo, l'associazione indipendente a difesa dei consumatori, ha recentemente concluso un'indagine di laboratorio su quattordici creme solari con fattore di protezione SPF 50 + destinate al mercato italiano, in particolare a famiglie con bambini.

Il test ha previsto una valutazione accurata dell'efficacia dei filtri solari sia contro i raggi UVB, responsabili delle scottature, sia contro gli UVA, noti per il loro ruolo nel foto-invecchiamento e nella formazione di tumori cutanei. I risultati hanno mostrato che quasi tutti i prodotti analizzati hanno superato le soglie di protezione richieste, confermando che il valore SPF indicato sulle etichette corrisponde effettivamente alla capacità di assorbire e riflettere la radiazione ultravioletta.

Tuttavia, Altroconsumo sottolinea che nessuna formulazione può garantire una protezione assoluta al 100%; perciò è fondamentale integrare l'uso della crema con comportamenti di prevenzione adeguati, come limitare l'esposizione al sole nelle ore più intense, tra le 11 e le 16, e ricorrere a protezioni meccaniche quali cappelli a tesa larga, occhiali con filtro UV e indumenti che coprano ampie superfici della pelle. L'indagine ha evidenziato in particolare come la protezione solare debba essere adottata con maggior rigore nei confronti dei più piccoli.

La pelle dei bambini è infatti più sottile e contiene una minore quantità di melanina, il pigmento naturale che assorbe parte dei raggi UV. Inoltre, i meccanismi di riparazione cellulare non sono ancora pienamente maturi, rendendo i capi più vulnerabili a danni irreversibili. Un'esposizione ripetuta e intensa durante l'infanzia, soprattutto se accompagnata da scottature, è stata riconosciuta dalla comunità scientifica come uno dei più importanti fattori di rischio per lo sviluppo di neoplasie cutanee in età adulta.

Per questo motivo Altroconsumo raccomanda di applicare la crema solare almeno 20 minuti prima di uscire, di riapplicarla ogni due ore e immediatamente dopo il nuoto o l'eccessiva sudorazione, così da mantenere costante il livello di protezione. Oltre alla questione sanitaria, il rapporto di Altroconsumo fornisce anche consigli pratici su come contenere le spese delle vacanze estive, con un'analisi comparativa delle città più e meno costose per il turismo interno.

Vengono suggerite alternative economiche, come il pernottamento in bed & breakfast o in agriturismi, rispetto agli hotel tradizionali, e indicazioni su come prenotare in anticipo per usufruire di sconti stagionali. L'obiettivo è offrire alle famiglie non solo una protezione efficace contro i raggi solari, ma anche strumenti per organizzare una vacanza sicura e sostenibile dal punto di vista economico, senza rinunciare al benessere e al divertimento





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crema Solare SPF 50 Bambini Protezione UV Vacanze Economiche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tuchel polemico: 'Non ho visto la mia squadra durante l’inno, avevo 50 fotografi davanti'Nonostante la vittoria convincente dell’Inghilterra per 4-2 contro la Croazia all’esordio mondiale, Thomas Tuchel ha sollevato una questione nel post partita, puntando il dito contro l’organizzazione del cerimoniale pre-gara.

Read more »

Vasco Rossi festeggia 50 anni di carriera allo Stadio OlimpicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma 2027, Vasco Rossi festeggia 50 anni di carriera allo Stadio Olimpico

Read more »

Inter, ottimismo per Palestra: l'Atalanta si aspetta un rilancio da 50 milioni di euroL’Inter ha fatto passi da gigante per Palestra. Nelle ultime i nerazzurri hanno accelerato in maniera molto importante, anche se il nodo resta sempre l’accordo economico tra il club di...

Read more »

The 50, Helena Prestes punge Antonella Elia: 'Era sempre zitta con quella faccia'Helena Prestes critica Antonella Elia dopo The 50.

Read more »