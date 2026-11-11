Altroconsumo pubblica una nuova classifica dei prodotti yogurt, kefir, skyr e alternative vegetali valutata su prezzo, valori nutrizionali e liste ingredienti, per aiutare i consumatori a scegliere i modelli più opportuni.

Altroconsumo ha annunciato la sua nuova classifica settimanale di prodotti yogurt, kefir, skyr e alternative vegetali. L'indagine, condotta nel mese di ottobre 2023, valuta ogni articolo sui tre criteri chiave: prezzo, valori nutrizionali e composizione degli ingredienti, con l'obiettivo di offrire ai consumatori un'indicazione chiara sul prodotto più adatto a loro.

Come è stato stilato il ranking

Per la definizione del ranking l'associazione ha affidato un team di ricercatori e degustatori esperti che hanno ispezionato più di 200 articoli di diverse marche presenti sul mercato. Ogni prodotto è stato controllato in base al prezzo al litro, al contenuto di proteine, grassi e zuccheri, oltre alla presenza di ingredienti di origine animale, coloranti e zuccheri aggiunti.

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L'analisi ha anche messo in evidenza la trasparenza delle etichette: punti bonus sono stati assegnati a prodotti con ingredienti naturali e con ingredienti di provenienza certificata.

Reazioni dei produttori e futuri sviluppi

Le aziende più ricordate nella tabella, come Yoplait, Nido e Danone, hanno rilasciato comunicati di ringraziamento e hanno sottolineato la loro volontà di migliorare la qualità nutrizionale. Alcuni marchi emergenti, come la start‑up greca GrecKefir, hanno dichiarato di aver già più in programma investimenti in ricerca per ridurre gli zuccheri aggiunti.

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Il presidente di Altroconsumo, Francesco Prioli, ha annunciato che l'associazione intende produrre annualmente una variante della classifica, includendo cossuicultura su ingredienti biologici e su sostenibilità ambientale, in modo da fornire una valutazione ancora più completa per i consumatori attenti alle modalità di produzione.

Impatto per i consumatori e prossime mosse

Secondo la ricerca, i consumatori italiani hanno acquistato in media 2,1 unità di yogurt al giorno, con un fatturato identificato nella stima di 1,3 miliardi di euro per l'anno precedente. Con la nuova classifica, gli utenti possono confrontare direttamente i prezzi e gli aspetti nutrizionali prima dell'acquisto, riducendo l'incertezza e aumentando la soddisfazione.

Il prossimo passo dell'associazione sarà l'educazione del consumatore: saranno pubblicati infografiche che illustrano come leggere le etichette nutrizionali e quali fattori considerare quando si confrontano diversi tipi di yogurt. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di Promozione della Salute e della Consapevolezza sull'alimentazione sostenibile in Italia.