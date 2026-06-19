Alvaro Morata e Alice Campello tornano insieme dopo mesi difficili

La coppia formata da Morata e Campello ha vissuto alti e bassi negli ultimi anni, ma, dopo una recente riconciliazione, ha deciso di riprovarci per una nuova opportunità nella loro relazione. La loro prima uscita pubblica dopo tanto tempo di burrasche li ha visti apparsi più uniti e innamorati che mai. dwellings

Prima uscita pubblica di coppia dopo la riappacificazione: Alvaro Morata e Alice Campello si vedono più uniti che mai dopo mesi difficili e una crisi che si avvicinò alla rottura La coppia formata da Alvaro Morata e Alice Campello apparve ieri a Madrid per la prima volta pubblica dopo tanto tempo di alti e bassi e una crisi che sembrava portare alla fine del loro rapporto.

La presentatrice veneziana e il calciatore spagnolo, presenti nel Como, hanno regalato sorrisi e momenti insieme al pubblico e ai loro fan, concedendo selfie e autografi. Dopo l'addio nel 2024 e la riconciliazione nel 2025, poi un ulteriore allontanamento nel 2026 quando Alvaro si trasformerà in un appartamento poco lontano da casa. Entrambi hanno negato di avere tradimenti o terze persone nella loro vita, ma hanno invece tenuto un rapporto serrato solo per i loro quattro figli.

Ora, dopo mesi difficili, la coppia ha deciso di riprovarci nella relazione, approcciandosi alla prima uscita ufficiale per la presentazione di 'La Plaza New'. Nel corso degli anni la loro storia ha vissuto alti e bassi, ma alla fine, hanno meta l'appuntamento per una nuova opportunità insieme, dando una terza possibilità alla loro famiglia. Anche dopo così tanto tempo, Alvaro e Alice sono apparsi più uniti e innamorati che mai.





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