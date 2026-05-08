Alvini, il fulcro del Mantova: una prova convincente contro il Frosinone

Il Mantova ha vinto contro il Frosinone con un risultato netto di 5-0, grazie in gran parte alla performance di Alvini, che ha segnato due gol e fornito un'assist. La sua determinazione e la sua qualità hanno contribuito alla vittoria del Mantova.

Il Mantova ha affrontato il Frosinone in una partita che ha visto il Georgiano Alvini protagonista. Il centrocampista ha segnato due gol, uno dal calcio di rigore e l'altro dopo un cross da cui nasce il 2-0.

Ha anche fornito un'assist per Koutsoupias. Alvini ha dimostrato di essere un giocatore chiave per il Mantova, contribuendo alla vittoria con una performance convincente. Il suo contributo è stato fondamentale per la promozione del Mantova in Serie B. La partita è stata un'occasione per Alvini di dimostrare la sua qualità e la sua importanza per il Mantova. Il suo impegno e la sua determinazione hanno contribuito alla vittoria del Mantova.

Alvini è stato premiato come giocatore del mese di aprile e ha confermato la sua qualità in questa partita. Il suo contributo è stato fondamentale per la vittoria del Mantova. La sua performance è stata un'esibizione di classe e di determinazione. Alvini ha dimostrato di essere un giocatore chiave per il Mantova, contribuendo alla vittoria con una performance convincente.

Il suo contributo è stato fondamentale per la promozione del Mantova in Serie B





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