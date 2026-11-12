Alzheimer precoci: la battaglia di Emma Ruscoe per salvare Simon

Emma Ruscoe racconta la dura battaglia contro la diagnosi tardiva di Alzheimer precoce di suo marito Simon. Una storia di resilienza, errori medici e amore incondizionato.

Emma Ruscoe, oggi 58 anni, affronta ogni giorno la difficile realtà della malattia di Alzheimer precoce che ha colpito suo marito Simon, 62 anni, a soli 51 anni di età. La loro storia, riportata dal Daily Mail, inizia nel 2016 durante una vacanza in Grecia, quando i primi sintomi di declino cognitivo furono inizialmente attribuiti erroneamente allo stress lavorativo. Quel viaggio segnò l'inizio di un calvario burocratico e medico che avrebbe richiesto anni per essere finalmente compreso e corretto.

Sintomi iniziali e fraintendimenti medici

La crisi si manifestò improvvisamente mentre la coppia passeggiava in Grecia. Simon chiese a Emma cosa avrebbero cucinato per i figli adolescenti, nonostante avessero appena discusso del menu dieci secondi prima. L'uomo, un tempo imbattibile nei giochi da tavolo e di carte, non riuscì più a seguire le regole semplici. Al ritorno in Inghilterra, le dimenticanze aumentarono, culminando in episodi di guida pericolosa dove Simon sbagliava strada continuamente. Questa situazione costrinse Emma a cercare aiuto professionale urgente.

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I medici iniziali non presero sul serio le preoccupazioni della moglie. Una psicologa liquidò i sintomi come stress e una lettera ufficiale certificò categoricamente che Simon non soffriva di demenza. Nel frattempo, anche conoscenti e familiari sospettarono che Emma stesse immaginando i cambiamenti del marito a causa della nebbia mentale associata alla menopausa. Questa mancanza di diagnosi tempestiva ha prolungato inutilmente la sofferenza della famiglia per oltre due anni.

Diagnosi ufficiale e gestione della malattia

La svolta avvenne solo nel maggio 2019, quando un medico riuscì a individuare il vero declino cognitivo. La diagnosi ufficiale di Alzheimer precoce arrivò all'inizio del 2020, quando Simon aveva 55 anni. Sebbene devastante, questa certezza permise alla famiglia di attivare le risorse necessarie, come il supporto dell'Alzheimer's Society e i sussidi statali. Emma non esitò a tenere un diario dettagliato per provare la realtà dei sintomi, annotando episodi come l'acquisto di prodotti strani al supermercato Tesco che Simon sosteneva di aver richiesto.

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Oggi la situazione richiede un'assistenza totale. Dal 2021 Simon non lavora più e fatica a comunicare in modo comprensibile, perdendo anche la motricità fine necessaria per usare coltello e forchetta. La sua routine è strutturata attorno a un centro diurno frequentato quattro giorni la settimana. Nei restanti tre giorni, l'onere della cura ricade interamente su Emma e i loro due figli, ora adulti, che si occupano di igiene personale e accompagnamento in bagno.

L'impatto emotivo e la promessa d'amore

La gestione quotidiana della malattia di Alzheimer precoce comporta un enorme sforzo emotivo e fisico per i caregiver familiari. Emma ammette di provare frustrazione e rabbia, ma chiarisce che questa ira è diretta contro la malattia e non contro Simon. La sera, alle nove, lo mette a letto, somministrandogli donepezil per controllare i sintomi e controllandolo tramite un baby monitor video prima di coricarsi accanto a lui. Un rituale che include ancora il bacio della buonanotte e del buongiorno.

Nonostante la perdita progressiva della memoria e della personalità, Emma trova forza nella promessa fatta 32 anni fa quando si sono sposati. La nostalgia per l'uomo conosciuto nel 1992, con i suoi splendidi occhi azzurri, rimane viva, alimentata dai lampi di umorismo che occasionally riaffiorano. Questi momenti di lucidità ricordano a Emma che Simon è ancora lì, da qualche parte. La sua dedizione non è percepita come un sacrificio, ma come un atto di amore incondizionato verso l'uomo che ha accanto.