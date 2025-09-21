Alzheimer: Smart Body e riabilitazione, nuove speranze per la lotta alla demenza

Un innovativo progetto italiano utilizza uno smart body indossabile per rilevare il disorientamento topografico, sintomo precoce dell'Alzheimer. L'importanza della riabilitazione e le sfide dell'assistenza in Italia.

È una giornata come tante. Una persona esce dalla propria abitazione per acquistare il pane, ma dopo pochi minuti si ritrova disorientata, incapace di riconoscere il tragitto di ritorno. Il quartiere, una volta familiare, si trasforma in un labirinto ostile. La memoria vacilla, l'orientamento svanisce.

Questo è il disorientamento topografico, uno dei primi segni della malattia di Alzheimer, un sintomo spesso sottovalutato, ma che per chi lo sperimenta può significare paura, solitudine e pericolo. Ma oggi, la scienza offre una soluzione concreta. Un progetto italiano all'avanguardia, ideato da Davide Cammisuli, docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università Cattolica di Milano, con il sostegno di Airalzh Onlus e il finanziamento del bando Agyr (Airalzh Grants for Young Researchers), ha testato uno smart body indossabile, capace di individuare in tempo reale lo stato di smarrimento e di guidare il paziente verso casa attraverso l'utilizzo di Gps, sensori fisiologici, alert e messaggistica. \Il disorientamento topografico non è semplicemente una dimenticanza, bensì la perdita della capacità di orientarsi nello spazio, di creare mappe mentali e di muoversi autonomamente. La ricerca scientifica ha identificato tre tipi di neuroni cruciali coinvolti: i neuroni di posizione, di griglia e di confine. Sandro Sorbi, Past President di Airalzh Onlus e Direttore di Neurologia I presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria 'Careggi' di Firenze, spiega che questi neuroni, presenti nell'ippocampo e nella corteccia entorinale, collaborano per creare una mappa interna dell'ambiente, consentendo alle persone di orientarsi e muoversi. I neuroni di posizione si attivano in base alla posizione specifica all'interno dell'ambiente, mentre i neuroni di griglia formano una sorta di reticolo spaziale che permette di percepire la propria posizione e direzione. Infine, i neuroni di confine si attivano quando si raggiungono i limiti di un ambiente. Finora, il disorientamento è stato considerato un sintomo tra tanti. Tuttavia, questo studio innovativo ha dimostrato, per la prima volta, una chiara alterazione della cognizione spaziale già nelle fasi iniziali della malattia. Il test, condotto in un contesto urbano, ha rivelato che pazienti con lieve deterioramento cognitivo e biomarcatori di Alzheimer mostravano cambiamenti misurabili nel sistema nervoso autonomo in concomitanza con il disorientamento. Lo smart body, più di un semplice rilevatore Gps, è un dispositivo intelligente che monitora i parametri fisiologici e la qualità della camminata, interpretabile come un segnale di stress neurovegetativo, attivando una rete di sicurezza in caso di smarrimento. In pratica, percepisce l'ansia del paziente e interviene per aiutarlo a ritrovare la strada. Inoltre, il monitoraggio non invasivo e da remoto permette di tracciare il percorso tramite Gps e di implementare avvisi e messaggi per riportare il paziente al domicilio (o al punto di partenza) in caso di smarrimento o errori nel percorso. \In Italia, le demenze colpiscono 1,2 milioni di persone, di cui 600.000 con Alzheimer, coinvolgendo circa 4 milioni di caregiver. L'assistenza rappresenta una sfida cruciale per i pazienti e le loro famiglie. In occasione della Giornata mondiale, l'Uneba, una rete di oltre mille enti non profit dedicati agli anziani fragili, ha lanciato un appello urgente: senza una legislazione chiara sul sostegno economico all'assistenza residenziale, il futuro dei servizi per i malati di demenza è a rischio. Franco Massi, presidente dell'Uneba, sottolinea che, in assenza di normative precise sulla copertura dei costi, molte RSA potrebbero non essere in grado di continuare e i nuclei Alzheimer potrebbero essere costretti a chiudere. Ciò avrebbe un impatto devastante sui pazienti più vulnerabili e sulle loro famiglie, già provate da costi e incertezze. Il Rapporto mondiale redatto da Alzheimer’s Disease International sottolinea l'importanza della riabilitazione per le persone con demenza. Interventi mirati, come training cognitivi, attività fisica, musicoterapia e terapia della reminiscenza, possono preservare l'autonomia, le funzioni cognitive e la qualità della vita, ritardando l'istituzionalizzazione e riducendo i costi sanitari. In Italia, dove la demenza comporta un costo annuo di oltre 23 miliardi di euro, gravando in gran parte sulle famiglie, la riabilitazione rimane un servizio poco accessibile





LaStampa / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Alzheimer Demenza Smart Body Disorientamento Topografico Riabilitazione

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

In Italia 4 milioni interessati da Alzheimer, 'è emergenza'Con oltre quattro milioni di persone coinvolte in Italia, l'Alzheimer non è soltanto una malattia della memoria, ma una vera e propria emergenza sociale. (ANSA)

Leggi di più »

'Lo ricordo io per te', Michele Bravi al fianco di Airalzh Onlus nella lotta all'Alzheimer'Lo ricordo io per te' è il nuovo progetto poliedrico di Bravi che racconta il grande amore dell'artista verso i suoi nonni: un brano, un cortometraggio e un libro che uscirà il 30 settembre. Tre strumenti complementari per sensibilizzare su un unico tema, sostenere la ricerca sulla malattia dell'Alzheimer.

Leggi di più »

Alzheimer: testato uno smart body che riporta a casa il paziente che si è persoAlzheimer: testato uno smart body indossabile che riconosce i segnali del disorientamento e può riportare a casa il paziente che si è perso

Leggi di più »

Alzheimer, la scienza accende il Gps dei ricordi. Ma mancano fondi e una legge per l’assistenzaGiornata Mondiale Alzheimer: la ricerca italiana lancia uno smart body in grado di riconoscere lo smarrimento nei primi stadi della malattia e guidare il pazie…

Leggi di più »

Alzheimer, la scienza apre nuove strade: dalla riabilitazione digitale agli ultrasuoni sul cervelloIl 21 settembre, in occasione della XXXII Giornata mondiale dell’Alzheimer, il dibattito internazionale si concentra sempre più su un tema finora ...

Leggi di più »

Alzheimer: nuove terapie in arrivo, il focus degli espertiEsperti analizzano le nuove terapie per l'Alzheimer, con particolare attenzione a lecanemab e donanemab, che hanno ottenuto il parere favorevole dell'EMA. Il focus esplora i criteri di ammissibilità e l'iter per l'immissione in commercio.

Leggi di più »