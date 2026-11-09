Ama Roma: indagine su smaltimento illegale rifiuti e corruzione tra dipendenti e imprese

Svelata operazione illecita a Roma: netturbini Ama e imprenditori scambiavano smaltimento rifiuti con pasti gratis. Indagati per peculato e corruzione da novembre 2023.

L'Azienda Municipale Ambiente di Roma, conosciuta comunemente come Ama, è al centro di un'inchiesta giudiziaria condotta dai Carabinieri per un'attività di smaltimento illegale dei rifiuti. Nove avvisi di garanzia sono stati notificati a partire da novembre 2023, come risultato di alcuni esposti anonimi che hanno dato il via alle indagini sul cosiddetto giro truffaldino.

La struttura criminosa prevedeva il trattamento di scarti speciali e ingombranti provenienti da privati cittadini e imprese, utilizzando i furgoni dell'azienda municipale in modo illecito. Questa pratica permetteva agli indagati di risparmiare notevolmente sui costi di smaltimento, sottraendo al contempo risorse economiche legittime all'Ama. I dipendenti comunali coinvolti ottenevano vantaggi illeciti sotto forma di cene e pasti gratuiti.

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Meccanismo della Truffa e Ruoli

Il sistema illecito è stato avviato dal dipendente più anziano, che dopo il pensionamento ha passato il testimone al collega ancora in servizio attivo. Tra gli indagati figurano due netturnini, uno dei quali è in pensione, e tre imprenditori coinvolti nel circuito. L'organizzazione ha funzionato per un periodo considerevole, permettendo la gestione non autorizzata dei rifiuti solidi urbani e speciali.

I netturbini infedeli hanno agito incuranti delle conseguenze legali e operative. In uno dei casi documentati, i dipendenti hanno persino danneggiato un veicolo aziendale durante le operazioni. La sottrazione di risorse ad Ama ha avuto un impatto diretto sull'efficienza del servizio pubblico, alterando i bilanci destinati alla corretta gestione dei rifiuti urbani a Roma.

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Posizioni degli Attori e Accuse

La Procura della Repubblica contesta agli indagati reati gravi che vanno dal peculato alla corruzione. Il peculato si configura poiché i dipendenti hanno utilizzato beni pubblici, ovvero i furgoni Ama, per fini privati e illeciti. La corruzione emerge dallo scambio di favori tra netturbini e imprenditori, dove i pasti gratuiti costituivano la contropartita per la gestione abusiva dei rifiuti.

Un filone collaterale dell'inchiesta ha portato all'indaginamento di un appartenente alle forze dell'ordine. Questo soggetto avrebbe utilizzato indebitamente le banche dati nazionali per fornire informazioni personali riservate su un cittadino, estraneo ai fatti principali, a uno degli imprenditori coinvolti. Tale azione viola la privacy e l'integrità dei sistemi informativi statali.

Impatto sul Territorio e Prossimi Passi

Le indagini hanno rivelato come l'attività illecita abbia danneggiato il sistema di gestione rifiuti a Roma, costringendo l'Ama a perdere risorse preziose. La trasparenza del servizio è stata compromessa dalla presenza di attori privati che evadono i costi di smaltimento. La comunità romana risente indirettamente di questa perdita di efficienza nei servizi pubblici ambientali.

Con nove persone sotto indagine, l'inchiesta continua a raccogliere elementi probatori per definire le responsabilità specifiche di ciascuno. I Carabinieri e la Procura stanno valutando l'estensione delle condotte illecite e i danni economici effettivamente causati ad Ama. Si prevedono prossimi sviluppi processuali legati ai reati di corruzione e uso improprio di dati sensibili da parte delle istituzioni.