Amadeus e Fiorello, il ritorno alla Rai con la parodia degli 'Amarello' e le controversie contrattuali

Il conduttore Amadeus è tornato temporaneamente in Rai insieme a Fiorello, dando vita a una performance che ha scatenato un dibattito televisivo. Nonostante l'operazione simpatia, il suo passaggio al canale Nove si è concluso con un flop d'ascolti, portando i legali a valutare la rescissione del contratto con Warner. La mossa mediatica con Fiorello sembra servire a preparare il terreno per un possibile ritorno stabile in Rai, anche se i piani autunnali del servizio pubblico non prevedono un rientro immediato.

Il ritorno, seppur momentaneo, di Amadeus negli studi Rai di via Asiago è iniziato come una sorpresa. Dietro l'amarcord dei cinque Festival di Sanremo vissuti insieme, l'incursione degli ' Amarello ', la parabola musicale che riunisce Amadeus e Fiorello , ha assunto i contorni di un caso televisivo.

Le voci si rincorrevano già da giorni, ma vederlo cantare in diretta nel feudo del servizio pubblico ha trasformato i sospetti in un palcoscenico a reti unificate. Il momento più importante della puntata è arrivato quando Fiorello ha trascinato l'ex direttore artistico di Sanremo nella parodia di 'Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli'.

Il coro finale ha chiuso tra le risate, dicendo che nonostante gli anni gli 'Amarello' rimangono due amici impossibili da cambiare. L'ironia della radio si scontra però con la realtà dei numeri. Il trasloco di Amadeus sul canale Nove non ha registrato il travaso di pubblico sperato. Se, finito il 29 maggio, sono rimasti schiacciati sotto la scure dell'Auditel.

I legali sarebbero già al lavoro per studiare una strategia che possa risolvere il contratto con Warner, considerato ormai svantaggioso per entrambe le parti. Continuare una collaborazione nata sotto altre aspettative non conviene più a nessuno: né alla rete, né al conduttore, finito in un cono d'ombra mediatica insolito dopo i successi sanremesi. C'è una precisa scelta di comunicazione dietro l'operazione simpatia andata in onda alla radio.

Amadeus non ha scelto la via del comunicato stampa freddo o del silenzio difensivo per gestire la crisi d'ascolti con Discovery. Il flop d'ascolti sul Nove smette di essere un fallimento professionale e diventa, agli occhi della gente, una temporanea fuga finita male. Usare l'amico Fiorello come spalla serve a ripulire l'immagine di Amadeus: il pubblico non lo vede più come un conduttore battuto dall'Auditel, ma come il figliol prodigo che la televisione italiana vuole riportare a casa.

Nonostante l'entusiasmo di Fiorello, che ha annunciato a modo suo un imminente ritorno, la situazione è più complicata. I palinsesti autunnali sono già approvati e i vertici di Viale Mazzini avevano specificato che un rientro immediato non è nei piani aziendali. La strada per un ritorno stabile è lunga e se ne riparlerà probabilmente solo nei primi mesi del prossimo anno.

La palla passa ora agli avvocati per chiudere l'accordo con Warner, ma la parodia degli 'Amarello' ha riaperto ufficialmente i giochi, riaccendendo le speranze di un pubblico che non ha mai smesso di voler bene alla coppia televisiva. L'obiettivo è ricostruire un'immagine pubblica intatta e posizionarsi al meglio per future trattative con la Rai, un canale che sembra aver già perdonato l'uscita di scena, ma che necessita di un quadro contrattuale chiaro e definito





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