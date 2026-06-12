Amal Clooney a Bangkok: stile anni Novanta e pantaloni con la staffa per un look d'impatto

L'avvocata e attivista Amal Clooney ha scelto Bangkok per un'intervento alla Chulalongkorn University, dove ha mostrato un lato insolito e spontaneo, tra emozione e ironia, con un completo firmato Stella McCartney che ha conquistato tutti per il suo stile audace e raffinato.

L'avvocata Amal Clooney ha conquistato Bangkok con un look decisamente insolito, indossando pantaloni con la staffa e una chioma in stile anni Novanta durante il suo intervento alla Chulalongkorn University il 10 giugno.

L'evento, che ha visto la presenza di trenta imprenditrici finaliste del premio Women of the Future, ha offerto un momento di grande spontaneità quando Amal, nel suo discorso, si è commossa ricordando la madre. Ha poi ironizzato dicendo: So già che mi farà una sfilza di critiche dettagliate, mostrando un lato più umano e lontano dalle rigide formalità diplomatiche. Il guardaroba era stato curato per questa prima giornata di dibattiti prima della cerimonia di premiazione.

Ha scelto un completo di Stella McCartney in una sfumatura di beige, con pantaloni a vita alta infilati sotto la scarpa, resi visibili da uno spacco sulla caviglia. L'abbinamento includeva una blusa morbida in seta bianca con maniche ampie e classiche. La pettinatura, con riga laterale profonda e ciocche scalate, è stata definita come la power suit da provare dopo i 40 anni, un esempio di stile personale e di impatto per un appuntamento formale.

La scelta del tailleur con la cravatta è stata lodata da icone come Isabella Rossellini e Nicole Kidman, confermando il suo status di icona di moda internazionale





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