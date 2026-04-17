Amanda Lear e Cristiano Malgioglio: scoppia il caso. Il paroliere si sente tradito.

Le dichiarazioni della cantante Amanda Lear in televisione hanno aperto una frattura con l'amico Cristiano Malgioglio, che si sente profondamente deluso e tradito dalle parole della Lear.

Le recenti dichiarazioni di Amanda Lear in televisione hanno riacceso vecchie tensioni con Cristiano Malgioglio , suscitando una profonda delusione nel celebre paroliere. L'amicizia, che per anni ha legato le due personalità del mondo dello spettacolo, sembra ora incrinarsi a causa di esternazioni che Malgioglio non avrebbe affatto gradito, arrivando a definirle apertamente un 'tradimento'.

Amanda Lear, nel suo inconfondibile stile diretto e schietto, ha descritto Cristiano Malgioglio con un pizzico di ironia, affermando: 'Ogni tanto si mette lì e comincia a parlare, parlare, parlare'. Queste parole, pur pronunciate nel suo consueto modo di fare, hanno evidentemente colpito nel profondo l'ex amico. La cantante ha inoltre rievocato alcuni dei brani che il paroliere ha scritto per lei, menzionando successi come 'Cocktail d’amore' e 'Ho fatto l’amore con me'.

Proprio riguardo a quest'ultimo brano, la Lear ha condiviso un aneddoto che ha riportato l'attenzione sul suo doppio senso. 'Non avevo capito che parlasse di autoerotismo, pensavo fosse una canzone d’amore', ha rivelato, definendo il testo 'un po’ scandaloso'.

Le parole di Amanda Lear, rilasciate in un contesto pubblico televisivo, sembrano aver ferito particolarmente Cristiano Malgioglio. Confidandosi con persone a lui vicine, il paroliere avrebbe espresso tutta la sua amarezza, sottolineando: 'Non mi aspettavo che tradisse la nostra amicizia pubblicamente'. Questo episodio segnerebbe una frattura più netta nei rapporti tra i due, che, a quanto pare, si erano già raffreddati da tempo.

La percezione di Malgioglio sarebbe stata quella di un'esposizione non necessaria di aspetti privati della loro relazione, un'azione da cui il paroliere sarebbe rimasto molto, molto offeso. Sembra che la schiettezza della Lear, nel suo intento forse di divertire o semplicemente di raccontare, abbia superato il limite della confidenza, andando a toccare corde sensibili dell'amicizia e della discrezione. Il 'tradimento' di cui parla Malgioglio si configuerebbe proprio in questa presunta violazione di un patto non scritto di intimità e rispetto reciproco, amplificata dal megafono della televisione nazionale.

La situazione attuale dipinge un quadro di profondo disappunto da parte di Malgioglio, che evidentemente attribuiva un valore maggiore alla riservatezza dei loro trascorsi. La leggerezza con cui Amanda Lear ha trattato questi argomenti, seppur in buona fede o con la sua tipica sfrontatezza, ha evidentemente innescato una reazione emotiva forte nell'artista.

L'episodio solleva interrogativi sull'equilibrio tra la spontaneità artistica e la tutela delle relazioni personali, soprattutto quando entrambe le parti sono figure pubbliche. È probabile che Malgioglio si senta esposto e forse anche strumentalizzato, vedendo la sua persona e la loro storia di amicizia ridotte a un mero aneddoto per l'intrattenimento del pubblico.

Le affermazioni della Lear potrebbero essere interpretate non solo come una mancanza di rispetto nei confronti di un amico, ma anche come una potenziale gaffe che potrebbe avere ripercussioni sulla percezione pubblica della loro stessa amicizia. La speranza per molti fan della coppia artistica è che questo scontro, seppur mediatico, possa essere superato e che i due possano ritrovare un'intesa, o almeno un rispetto reciproco, che vada oltre le fugaci dichiarazioni televisive.





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