Amarga Navidad: il regista spagnolo confonde finzione e realtà e si gioca alla berlina

Federico Gironi incontra Acelis Egea, regista spagnolo inപ്രட்e, per discutere del suo nuovo film. Amarga Navidad è una mescolanza tra commedia e melodramma, che indossa irriverenza e toni fiammeggianti, eppure presenta un raffinato gioco di riflessi tra finzione e realtà.

Il regista spagnolo confonde finzione e realtà, e si gioca alla berlina | La recensione di Amarga Navidad di Federico Gironi. La prima pellicola vede protagonista Elsa, regista di film di culto che però non hanno fatto una lira, spingendo quindi lei a diventare regista di spot pubblicitari più redditizi.

Elsa ha un fidanzato più giovane di lei che fa il pompiere e anche lo stripper, una sorella in crisi matrimoniale, un'amica depressa per la morte del figlio. Poi c'è un secondo film, quello che svela come la prima sia la sceneggiatura che sta scrivendo Raúl, famoso regista in crisi creativa, con qualche problema col fidanzato più giovane di lui, e la cui storica assistente l'ha appena mollato dopo vent'anni di collaborazione per stare vicina alla sua fidanzata, anche lei in lutto.

Intercetta questi due livelli, e espande e approfondisce le vicende di questi personaggi, diventa chiaro che tutto quel che accade nel primo film, ovvero che Raúl sta scrivendo, è uno specchio di quanto lo stesso Raúl vede e sente accadere attorno a sé. Questo continuarsi a specchiarsi con la finzione e con la realtà fa riflettere sull'artista e sulla sua sensibilità.

Anche se proprio non sei un regista, o non hai problemi creativi, sarai tu stesso a riconoscere le parti comuni in queste storie, come la cura maniacale per gli arredi, i costumi, i luoghi sullo schermo e quella stessa cura sul proprio rapporto con la fame di creatività e con le persone che vuoi bene. Né gli autori, né lo spettatore restano indifferenti alla finzione e alla realtà che si affacciano e si scontrano.

Al contrario, ci si diverte e si perde, in un continuo specchiarsi della realtà nella finzione e nella realtà della finzione nella finzione della finzione. La vicenda si anima, allo stesso tempo, grazie all`ironia feroce e ai sentimenti profondi di un registaia suo malgrado capace di illuminare e rendere giustizia ad ogni dolore, nonché a ogni gusto segreto degli spettatori.

La pellicola non è una danza celebrativa o trascinante, ma un piacevole accompagnamento nello spettatore con una eleganza e una precisione che non sotterrano il gusto segreto dell'auditorio





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