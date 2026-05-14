Amaro Val Borbera: Sant’Agostino, premiato con la medaglia d’argento, è un amaro legato al territorio e alla cultura ligure

Un amaro prodotto con erbe botaniche degli Appennini "Borberini", ricetta che si traduce nella valorizzazione dei prodotti della valle e nel tentativo di farla conoscere. "Usiamo erbe tipiche della nostra valle – prosegue Ravazzano –, alcune coltivate a Rovello insieme ad altre selvatiche. Menta, salvia e timo sono fondamentali per i sentori balsamici ma anche amaricanti date dalla radice di tarassaco e dall’artemisia". Una gradazione di 25 gradi con un gusto unico nel suo genere che lo rende inconfondibile e ricercato.

Un amaro valborberino fra le eccellenze di settore.

"Sant’Agostino", liquore ricettato da Borbèa a Rovello, frazione di Mongiardino Ligure alta valle, è stato premiato nel regno della categoria "Amari" con la medaglia d’argento edizione 2026 per le caratteristiche organolettiche e qualitative con un prestigioso riconoscimento internazionale indetto dal "World drinks award". "Amaro Sant’Agostino" è figlio della Val Borbera per tre motivi, come spiega Pietro Ravazzano per voce del padre Enrico Ravazzano, che in Sant’Agostino hanno creduto dal primo giorno: la scelta di produrre un amaro legato al territorio, non solo negli ingredienti, è dettata dal nome di mio nonno.

Agostino Gusto d’Ruè mi ha insegnato a conoscere e amare la Val Borbera. Inoltre, Agostino è anche il nome del santo a cui è intitolata la chiesa della mia frazione. Il terzo motivo è un legame storico. Da qui mille anni fa passarono le spoglie di uno dei Padri della Chiesa per essere sepolte a Pavia attraverso un apprezzato cammino riproposto in chiave moderna.

Un nome legato alla Val Borbera anche per i suoi ingredienti: un amaro prodotto con erbe botaniche degli Appennini "Borberini", ricetta che si traduce nella valorizzazione dei prodotti della valle e nel tentativo di farla conoscere.

"Usiamo erbe tipiche della nostra valle – prosegue Ravazzano –, alcune coltivate a Rovello insieme ad altre selvatiche. Menta, salvia e timo sono fondamentali per i sentori balsamici ma anche amaricanti date dalla radice di tarassaco e dall’artemisia". Una gradazione di 25 gradi con un gusto unico nel suo genere che lo rende inconfondibile e ricercato. Ma l’amaro "Sant’Agostino" non è il solo prodotto "Made in Borbèa".

L’azienda a conduzione famigliare partì qualche anno fa con il gin, per poi dedicarsi al Sant’Agostino e passare anche ad altri prodotti di nicchia, come un Vermut bianco naturale e un liquore di limoni e timo "servegu" per omaggiare il legame con la cultura ligure. Le novità arriveranno in autunno, quando Borbèa ha intenzione di lanciare un nuovo liquore.

"Possiamo solo anticipare che la base saranno le mele Carle, che erano e sono prodotto autoctono della Val Borbera"





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