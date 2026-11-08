Amaurys Pérez: dalla piscina alla scuola, la nuova vita del vincitore di Ballando con le Stelle

Dopo il successo di Ballando con le Stelle, Amaurys Pérez ha scelto la scuola come nuova arena. Insegnante di sostegno, racconta la sua passione e il legame con Milly Carlucci.

Amaurys Pérez ha trasformato la sua carriera sportiva in una missione educativa, dedicandosi oggi con fervore all'insegnamento. L'ex pallanuotista, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ha raccontato con emozione i dettagli della sua attuale vita professionale durante un intervento televisivo. La conduttrice Domenica In ha ricordato la serata del suo compleanno, quando Pérez aveva optato per una semplice cena privata per mancanza di voglia di festeggiare, rivelando poi di aver scoperto la sua meravigliosa nuova esistenza tra le aule scolastiche.

La scelta educativa come passione personale

Ogni giorno, quando entra nella scuola per svolgere il suo ruolo di insegnante di sostegno, Amaurys Pérez vive un'esperienza che considera profondamente personale piuttosto che un semplice dovere professionale. Il suo approccio didattico si basa sull'importanza di coinvolgere attivamente l'intera classe, non limitandosi agli studenti con difficoltà ma estendendo la sua attenzione e il suo impegno a tutti i ragazzi presenti. La sua filosofia educativa mira a lasciare un segno tangibile e positivo in ciascun allievo, indipendentemente dalle loro capacità o background, garantendo che ogni studente riceva l'attenzione necessaria per crescere.

Also read Alberto Ravagnani lascia sacerdozio e Ballando con le Stelle: cronaca completa

Pérez sottolinea come la fortuna che ha avuto sia stata quella di incontrare colleghi definiti meravigliosi, con i quali condivide ogni giorno di lavoro. Questo supporto fondamentale ha contribuito a creare un ambiente scolastico stimolante e accogliente, dove la collaborazione tra insegnanti diventa il pilastro su cui si costruisce il successo formativo degli studenti. La sua dedizione si traduce in un impegno costante volto a migliorare la qualità dell'educazione offerta, riconoscendo il valore che i ragazzi stessi portano nella sua vita quotidiana.

Il legame indissolubile con Milly Carlucci

Quando il discorso si sposta sulle sue esperienze televisive passate, Amaurys Pérez non esita a definire Ballando con le Stelle come la sua casa, mantenendo un legame affettivo forte con la conduttrice Milly Carlucci. La loro confidenza è tale che Pérez chiama Milly ogni Natale per fare gli auguri, dimostrando come il rapporto professionale si sia trasformato in una genuina amicizia duratura nel tempo. Questa continuità emotiva riflette l'importanza che l'esperienza televisiva ha avuto nella sua vita personale, creando ricordi preziosi che trascendono lo schermo televisivo.

Advertisement

L'impronta lasciata dalla partecipazione al programma di danza è visibile anche nel modo in cui il pubblico lo riconosce oggi. Sebbene l'opinione pubblica lo avesse conosciuto principalmente come atleta nella piscina, ora lo identifica prevalentemente come ballerino, attribuendogli una nuova identità pubblica che riflette la sua passione per la danza e la sua visibilità mediatica. Questa evoluzione dell'immagine pubblica testimonia la capacità di Pérez di reinventarsi e di accettare con gratitudine le nuove opportunità che gli sono state offerte.

Altre esperienze artistiche e riconoscimenti

La sua carriera artistica non si limita alla danza televisiva, ma include anche partecipazioni ad altri programmi di grande successo come X Factor, dove ha interagito con artisti di rilievo come Irama. In quell'occasione, un momento indimenticabile è stato rappresentato dalle Last Call, quando Irama ha espresso la capacità di riconoscere la sua voce tra mille, un riconoscimento che ha segnato profondamente la sua esperienza musicale. Questa interazione ha sottolineato la versatilità artistica di Pérez e la sua capacità di adattarsi a diversi contesti culturali e performativi.

Oltre alle sue esperienze personali, Pérez segue con interesse le vicende di altri personaggi pubblici come Lenanie e Alessio Bernabei, la cui storia con i Dear Jack è stata segnata da momenti di tensione ma anche da una successiva crescita personale. Questi racconti riflettono il dinamismo del mondo dello spettacolo italiano, dove le relazioni tra artisti sono spesso complesse e in continua evoluzione, influenzando anche le carriere pubbliche dei singoli individui. La capacità di Pérez di mantenere un profilo equilibrato in questo contesto è un esempio di come la moderazione possa essere una strategia vincente.

Impatto sociale e prospettive future

La scelta di Pérez di dedicarsi all'insegnamento di sostegno ha un impatto significativo sulla società, promuovendo valori di inclusione e rispetto nella scuola italiana. Il suo esempio ispira molti giovani a considerare l'insegnamento come una carriera significativa, dimostrando come la passione per l'educazione possa essere il motore del cambiamento sociale. La sua presenza attiva nel settore educativo contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di supportare gli studenti con bisogni speciali, migliorando la qualità della vita scolastica per tutti.

Advertisement

Le prospettive future per Amaurys Pérez sembrano legate a un continuo equilibrio tra la sua passione per la danza e il suo impegno educativo. Continuerà a essere un punto di riferimento per chi cerca ispirazione nel reinventarsi, mostrando che è possibile combinare successo professionale e realizzazione personale attraverso il contributo alla comunità. La sua storia rimane un esempio di resilienza e adattabilità, valori essenziali in un mondo in rapida evoluzione.