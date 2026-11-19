L'inchiesta rivela che Amazon ha fornito server e riconoscimento facciale all'esercito israeliano, caricando 3,5 milioni di foto sui suoi server Aws.

Amazon, l'imperatore degli sconti e del commercio elettronico, affronta una nuova controversia che va oltre le dinamiche dei prezzi al dettaglio. Un'organizzazione progressista statunitense, chiamata Center for Media and Democracy, ha analizzato i costi di 350 prodotti storici trovando prezzi gonfiati. Tuttavia, il aspetto più critico riguarda la divisione Amazon Web Services, o Aws, il colosso del cloud computing.

Dinamiche dei Prezzi e Profitti Aws

Amazon ha guadagnato 45,6 miliardi di dollari nel 2025 grazie esclusivamente al servizio Aws. Questo reparto fornisce a imprese, enti pubblici e sviluppatori in tutto il mondo risorse informatiche via internet. Le aziende pagano in base all'uso per calcolo, archiviazione e database senza acquistare server fisici.

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Un centro studi progressista ha esaminato i prezzi di 350 prodotti in offerta. Scopre che in un caso su tre il prezzo non scendeva rispetto al mese precedente. In un caso su dieci il costo era addirittura più alto. Jeff Bezos, il fondatore dell'azienda, vedeAws diventare la principale fonte di utili globali.

Sorveglianza e Dati su Aws

L'esercito israeliano ha caricato 3,5 milioni di foto di palestinesi sui server di Amazon. Il documento conferma che il software di riconoscimento facciale di Amazon è stato usato per monitorare la popolazione. Gli attivisti rivelano che Amazon era pienamente informata di queste operazioni sensibili.

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Le immagini provengono probabilmente dai documenti d'identità palestinesi. Israele controlla il registro della popolazione e raccoglie questi dati sistematicamente. Altre foto vengono scattate ai checkpoint di transito obbligatorio. L'infrastruttura di Amazon accumula dati personali in modo indiscriminato.

Impatto e Responsabilità Tecnica

La raccolta avviene con mezzi invasivi e senza il consenso dei soggetti. Il Guardian descrive questa prassi come una violazione massiccia della privacy individuale. L'inchiesta mette in luce il ruolo cruciale di Aws nelle operazioni di sicurezza statali moderne.

Gli utenti globali dipendono da Aws per strumenti di intelligenza artificiale. Questa dipendenza tecnica facilita l'accesso a dati sensibili da parte di governi esteri. La trasparenza sui clienti Aws rimane un punto caldo nel dibattito tecnologico attuale.