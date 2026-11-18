Amazon introduce i nuovi e-reader Kindle Paperwhite e Colorsoft, dotati di display avanzati, autonomia estesa e design raffinato. Dettagli su prezzi e caratteristiche tecniche delle nuove Signature Edition.

Amazon ha ufficialmente annunciato il lancio di due nuove generazioni di dispositivi di lettura elettronica, i modelli Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft, entrambi disponibili nelle versioni base e nelle prestigiose Signature Edition. Questi nuovi terminali rappresentano un significativo passo avanti nel settore degli ebook reader, introducendo display di ultima generazione, materiali premium come l'alluminio e funzionalità di ricarica innovative per migliorare l'esperienza utente quotidiana.

Specifiche Tecniche del Nuovo Kindle Paperwhite

Il nuovo Kindle Paperwhite è stato progettato per essere più sottile e leggero rispetto alla sua gamma precedente, garantendo unaportabilità superiore senza sacrificare la durabilità. Il dispositivo è impermeabile e dispone di una luce calda regolabile, pensata per offrire una lettura confortevole in qualsiasi momento della giornata, dalla mattina al tardo pomeriggio. L'autonomia della batteria è stata notevolmente potenziata, consentendo fino a 12 settimane di utilizzo con una singola carica, un risultato ottenuto grazie all'ottimizzazione dei consumi energetici dello schermo.

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Lo schermo del Paperwhite utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido, che rappresenta il più grande display mai realizzato per questa linea di prodotti. Questo componente permette di raggiungere il più elevato rapporto di contrasto mai visto su un ebook reader di Amazon, offrendo neri profondi, testi nitidi e immagini altamente definite. La qualità visiva rimane impeccabile sia sotto la luce intensa del sole diretto, sia nella penombra delle coperte durante la lettura notturna.

La versione Signature Edition del Kindle Paperwhite introduce ulteriori miglioramenti estetici e funzionali. Include una scocca posteriore in alluminio di alta qualità, un aumento dello spazio di archiviazione interno a 32 GB e un sistema di illuminazione frontale con regolazione automatica dell'intensità. La ricarica avviene tramite un nuovo supporto dedicato che utilizza connettori pogo pin, e l'utente può voltare pagina con un semplice doppio tocco sullo schermo, mantenendo comunque uno spessore totale inferiore rispetto alla versione precedente.

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Innovazioni Cromatiche del Kindle Colorsoft

Il nuovo Kindle Colorsoft si distingue per la capacità di offrire colori simili alla carta, delicati per gli occhi e privi dei riflessi intensi tipici dei tablet tradizionali. Per raggiungere questa resa cromatica realistica, il display integra una guida luminosa a Led al nitruro, che migliora la resa dei colori e aumenta la luminosità generale senza sbiadire i dettagli fini. Questo sistema luminoso, combinato con un backplane in ossido che utilizza forme d'onda personalizzate, assicura prestazioni rapide e un contrasto superiore sia per i contenuti a colori che per quelli in bianco e nero.

L'ultima generazione del Kindle Colorsoft presenta un display completamente riprogettato che applica la tecnologia di stampa inversa all'intera gamma. Questa tecnica permette di ottenere una colorazione uniforme fino ai bordi dello schermo, eliminando le discontinuità visive. La guida luminosa contiene micro-deflettori che riducono al minimo la dispersione della luce, migliorando l'uniformità dell'illuminazione, mentre un rivestimento ottico ultrasottile inserito all'interno della struttura del display ne aumenta ulteriormente la nitidezza complessiva.

Anche la versione Signature Edition del Kindle Colorsoft include elementi di lusso e praticità avanzata. Come il Paperwhite, presenta una scocca in alluminio, 32 GB di spazio di archiviazione, illuminazione frontale con regolazione automatica e la funzionalità di voltare pagina con il doppio tocco. La ricarica è ottimizzata attraverso lo stesso nuovo supporto dedicato con pogo pin, garantendo una sincronizzazione fluida tra il dispositivo e il suo ambiente di ricarica.

Premium Features e Prezzo delle Signature Edition

La versione Kindle Paperwhite nella colorazione grafite è disponibile per i consumatori a partire da €209,99. La versione più completa, la Signature Edition con 32 GB di spazio, è offerte in due colorazioni eleganti: grafite e verde acqua, con un prezzo di €259,99. Questi dispositivi rappresentano l'opzione ideale per chi cerca il massimo della tecnologia di lettura elettronica con un design raffinato.

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Per quanto riguarda il Kindle Colorsoft, il modello base nella colorazione grafite ha un prezzo di partenza di €299,99. La Signature Edition con 32 GB è disponibile in tre varianti cromatiche distintive: grafite, porpora e un'altra tonalità non specificata nel testo fornito ma implicita nella gamma premium, con un prezzo di €329,99. Questa fascia di prezzo riflette le innovazioni tecnologiche nel display a colori e i materiali costruttivi superiori.

Accessori Compatibili e Ricarica Magnetica

Amazon ha anche introdotto una nuova gamma di accessori dedicati per potenziare l'utilizzo dei nuovi dispositivi. Il Kindle Click, un telecomando wireless compatto, è disponibile a €34,99 e permette di voltare pagina comodamente; è compatibile con tutti i nuovi dispositivi Kindle e con tutti i modelli Kindle usciti dal 2024 in poi, garantendo una vasta aderenza.

Per chi preferisce una soluzione fisica, la custodia magnetica per il cambio pagina, al prezzo di €79,99, offre pulsanti fisici VoltaPagina. Questo accessorio è disponibile esclusivamente per le versioni Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition, integrandosi perfettamente con il design dei dispositivi di fascia alta. Le custodie protettive generali, al prezzo di €54,99, sono disponibili in diversi materiali e colori e avvolgono completamente il dispositivo per una finitura uniforme.

Inoltre, per i dispositivi con scocca in alluminio sono disponibili sottili custodie magnetiche al prezzo di €49,99. Infine, sarà disponibile a breve un supporto di ricarica con aggancio magnetico per Kindle, al costo di €54,99. Questo accessorio mantiene i modelli Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition in posizione verticale durante la ricarica, ottimizzando lo spazio sulla scrivania e la comodità d'uso.