Ambra Angiolini e Pico Cibelli si divertono a Milano cantando 'Per Sempre Sì'

Una serata tra cori, danze e divertimento raccontata dall'attrice anche sul suo profilo Instagram, tra scatti e video che vanno dall'abbraccio caloroso al protagonista della serata, ai cori a squarciagola fino al selfie di gruppo, con Ambra guancia a guancia con il nuovo compagno e due amiche con loro. Un'uscita pubblica che conferma che la storia tra l'attrice e il discografico va davvero avanti a gonfie vele e d'altronde, sui rispettivi profili social li vediamo ormai da settimane pubblicare immagini in cui appaiono immancabilmente felici e sorridenti. Dopo gli scatti rubati dei paparazzi che hanno rivelato il loro amore nascente, ormai Ambra e Pico non si nascondono più, da tempo sono venuti allo scoperto, e chissà che non ci riservino altre sorprese a breve. Vederli cantare e divertirsi sulle note e, soprattutto, sulle significative parole di 'Per Sempre Sì' – non c'è nemmeno bisogno di dirlo – fa già sognare i fan più romantici.

Una serata tra cori, danze e divertimento raccontata dall'attrice anche sul suo profilo Instagram, tra scatti e video che vanno dall'abbraccio caloroso al protagonista della serata, ai cori a squarciagola fino al selfie di gruppo, con Ambra guancia a guancia con il nuovo compagno e due amiche con loro.

Un'uscita pubblica che conferma che la storia tra l'attrice e il discografico va davvero avanti a gonfie vele e d'altronde, sui rispettivi profili social li vediamo ormai da settimane pubblicare immagini in cui appaiono immancabilmente felici e sorridenti. Dopo gli scatti rubati dei paparazzi che hanno rivelato il loro amore nascente, ormai Ambra e Pico non si nascondono più, da tempo sono venuti allo scoperto, e chissà che non ci riservino altre sorprese a breve.

Vederli cantare e divertirsi sulle note e, soprattutto, sulle significative parole di 'Per Sempre Sì' – non c'è nemmeno bisogno di dirlo – fa già sognare i fan più romantici





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