Ambra Angiolini annulla lo spettacolo al Teatro Regio di Parma dopo le cancellazioni di Cascina e Firenze. L'attrice dovrà osservare alcuni giorni di riposo.

Ambra Angiolini ha dovuto rinunciare allo spettacolo previsto lunedì 16 novembre, alle 21, al Teatro Regio di Parma. È il terzo appuntamento saltato in pochi giorni per problemi di salute dell'attrice, che dovrà osservare alcuni giorni di riposo e sottoporsi ad accertamenti medici. La cancellazione è stata comunicata da CAOS Organizzazione Spettacoli, in collaborazione con Arci Parma.

Lo spettacolo prevedeva un testo teatrale di Stefano Benni, con le composizioni sonore di Dardust. La produzione non ha ancora chiarito nel dettaglio le condizioni di salute della protagonista, e la notizia del malessere resta al momento senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

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Le cancellazioni di Cascina, Firenze e Parma

Lo stop a Parma arriva dopo due annullamenti consecutivi. Giovedì 12 novembre la rappresentazione alla Città del Teatro di Cascina, in provincia di Pisa, era stata cancellata a causa di un'improvvisa indisposizione dell'attrice.

Il giorno successivo, venerdì 13 novembre, anche l'appuntamento al Teatro Puccini di Firenze è stato annullato. Il calendario è quindi saltato per tre serate consecutive, con il pubblico delle diverse città costretto a rinunciare allo spettacolo.

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La versione dell'attrice e degli organizzatori

Ambra Angiolini ha parlato del proprio stato di salute in un'intervista a La Stampa, nella quale ha fatto riferimento a un recente periodo di malessere. Nella stessa conversazione ha raccontato di aver sentito il bisogno di ritrovare la vicinanza dei propri genitori.

Da parte sua, CAOS Organizzazione Spettacoli ha indicato la causa dell'annullamento nei problemi di salute dell'attrice e si è scusata con il pubblico per il disagio provocato. Gli organizzatori non hanno aggiunto dettagli sulle condizioni cliniche di Angiolini, lasciando invariata la sostanza della comunicazione ufficiale.

Pubblico coinvolto e prossimi passi

Per il pubblico che aveva acquistato il biglietto per la serata di Parma, l'annullamento comporta la necessità di seguire le indicazioni fornite dagli organizzatori per il rimborso o l'eventuale nuova data. Le fonti disponibili non indicano al momento date alternative per le repliche sospese.

Per quanto riguarda l'attrice, il percorso indicato prevede alcuni giorni di riposo e accertamenti medici prima di valutare una ripresa degli impegni teatrali. Nessuna nuova data è stata comunicata dai promotori dopo le cancellazioni di Cascina, Firenze e Parma.