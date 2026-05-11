Amburgo perde terzino destro classe 2004: Mikelbrencis alle liittyte a Parma, Schalke e altri top club francesi.

William Mikelbrencis, terzino destro francese classe 2004 che ha disputato la scorsa stagione in Bundesliga con l’Amburgo, ha rifiutato il rinnovo del contratto con il club tedesco e proverà a trovare un nuovo club in Serie A. La concorrenza per avere il suo servizo non manca, con la fetta grossa rischiata da Ligue 1 e altre squadre blasonate come Schalke 04, Borussia Monchengladbach e Girona.

Il terzino destro francese classe 2004 William Mikelbrencis, attualmente in forza all’Amburgo, ha rifiutato il rinnovo del contratto con il club tedesco, indicando di voler accasarsi in una nuova squadra a parametro zero.

Questo rappresenta una buona opportunità per il Parma, anche se la concorrenza non manca, con un top club di Ligue 1 e altre società blasonate come Schalke 04, Borussia Monchengladbach e Girona. Mikelbrencis, che è stato uno dei protagonisti del ritorno in Bundesliga dell’Amburgo, ha collezionato 25 presenze in campionato e si è distinto in particolare nella seconda parte dell’annata con 15 presenze e 4 assist.

Inoltre, è dotato di notevole resistenza e il suo apporto in entrambe le fasi di gioco è fondamentale per il 3-5-2 di Cuesta





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