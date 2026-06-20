AMD porta nelle scuole la prevenzione del diabetre: studenti alberghieri in azione per menù salutari

Il progetto itinerante dell'Associazione Medici Diabetologi coinvolge gli studenti degli istituti enogastronomici del Lazio per formare i futuri professionisti della ristorazione alla cultura della prevenzione attraverso l'alimentazione, con focus sulla dieta mediterranea e sulla lotta agli sprechi. L'iniziativa, approdata a Roma dopo la Campania, ha visto la creazione di menù specifici valutati da una giuria multidisciplinare.
Il contrasto alle disfunzioni metaboliche e al diabete comincia a tavola e, prima ancora, ai fornelli. È questo il messaggio concreto dell'iniziativa promossa dall'Associazione Medici Diabetologi ( AMD ) che, dopo aver fatto tappa in Campania, è arrivata anche nel Lazio.
Il format prevede una sinergia scientifico-didattica che ha coinvolto cinque istituti tecnico-professionali capitolini a indirizzo enogastronomico, raccogliendo la sfida lanciata dal progetto ideato dal diabetologo Mariano Agrusta, tra i primi a credere in un connubio virtuoso tra educazione e prevenzione e a promuovere un programma specifico che oggi, grazie al Gruppo di studio 'Cibo e Diabete' di AMD e al lavoro di un team multidisciplinare impegnato nella promozione di corretti stili alimentari, è approdato anche nella nostra regione. L'obiettivo è contrastare la diffusione di patologie croniche, come il diabete, che incidono profondamente sulla qualità della vita delle persone e generano costi sempre più elevati per un Servizio sanitario nazionale già sottoposto a forti stress.
Concepito come un percorso itinerante destinato a coinvolgere progressivamente diverse regioni italiane, il progetto intende introdurre in ambito scolastico le più recenti evidenze scientifiche su una patologia insidiosa e subdola. Nella tappa laziale, coordinata dalle diabetologhe Natalia Visalli, Vittoria Bonato e Paola D'Angelo, l'attenzione è stata rivolta specificamente ai futuri professionisti della ristorazione. Protagonisti dell'iniziativa sono stati gli studenti delle classi quinte di cinque istituti alberghieri del Lazio a indirizzo enogastronomico: Tor Carbone, Gioberti, Tognazzi, De Gasperi e Sulpicio.
Coinvolti concretamente nel contrasto a una delle malattie più gravi e in rapida diffusione, non solo nel nostro Paese, i ragazzi hanno potuto approfondire e valorizzare il ruolo della dieta mediterranea e l'importanza dell'alimentazione nella prevenzione delle malattie croniche. La giornata conclusiva si è svolta presso l'Istituto Alberghiero Tor Carbone, nel suggestivo scenario di Villa Rossa, immersa nel Parco dell'Appia Antica e nota per essere stata in passato la residenza di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman.
Un luogo simbolico per un progetto che ha posto al centro il legame tra cultura, territorio, alimentazione e salute. Qui gli studenti hanno elaborato menù dedicati alla prevenzione e al contrasto delle malattie metaboliche, sottoponendoli alla valutazione di una giuria composta da esperti del settore sanitario, gastronomico e della promozione della salute. Tra i componenti della commissione figuravano professionisti di diversa provenienza.
Tra questi, Massimo Malantrucco, ideatore del progetto 'Essenza Spreco', dedicato alla cultura del non spreco alimentare nel segno della sostenibilità, e Donato Perrone, maestro pasticcere di Re Pasticciotto. Presenti anche Donatella Bloise, diabetologa e componente di AMD Lazio nel Consiglio del Cibo di Roma Capitale, Lidia Puccio, portavoce della comunità Orti Slow Food, e Giuliana Giampietri, in rappresentanza della Federazione delle Associazioni delle Persone con Diabete del Lazio (Federdiabete Lazio).
Un gruppo di esperti provenienti da discipline diverse, a testimonianza della necessità di un approccio integrato nel quale salute, educazione alimentare, sostenibilità e partecipazione dei cittadini concorrano a costruire una solida cultura della prevenzione. Formare oggi i professionisti che domani entreranno nelle cucine, nei ristoranti e nelle mense significa infatti costruire una rete di prevenzione capace di raggiungere milioni di cittadini, piatto dopo piatto
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