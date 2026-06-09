Amenábar e Borghi raccontano Cervantes e il potere delle storie nel nuovo film

Il regista Alejandro Amenábar e l'attore Alessandro Borghi presentano un film che ricostruisce la prigionia di Cervantes ad Algeri, riflettendo sulla relatività della storia e sul potere dell'immaginazione nel plasmare la nostra comprensione del passato e del presente.

Il film diretto dal regista spagnolo Alejandro Amenábar , presentato in anteprima, esplora un periodo cruciale ma poco noto della vita di Miguel de Cervantes , catturato dai corsari ottomani e imprigionato ad Algeri nel 1575.

Attraverso la ricostruzione storica, la pellicola indaga il rapporto tra passato e presente, mettendo in luce la complessità del Mediterraneo del XVI secolo e la relatività delle categorie con cui interpretiamo la storia. Amenábar sottolinea come l'esperienza di Cervantes in un contesto multiculturale e meno rigido rispetto alla Castiglia abbia plasmato la sua capacità di comprensione e tolleranza, restituendoci un'immagine dello scrittore non come genio isolato ma come uomo contaminato da incontri e viaggi.

Il regista evidenzia il paradosso di una società, quella ottomana, che appariva più libera in certi aspetti rispetto all'Europa dell'epoca, sfidando le nostre nozioni lineari di progresso e civilizzazione. La riflessione si estende al potere dell'immaginazione come strumento di resilienza e trasformazione della realtà, un tema che Amenábar aveva già anticipato nel kolossal del 2009 Agorà, quando le immagini dell'assalto al Campidoglio nel 2021 gli hanno ricordato la scena dell'incendio della Biblioteca di Alessandria.

Alessandro Borghi, che interpreta il governatore Hasan Pasha, racconta la sfida di immergersi in un personaggio ambiguo, carceriere e together with Cervantes in un legame fatto di diffidenza e reciproca attrazione. Borghi evidenzia come il film, in un'epoca di crisi, reafirmi la necessità di custodire uno spazio interiore capace di vedere il diverso.

Entrambi gli autori, durante gli incontri stampa, ribadiscono che il cinema rimane un'esperienza collettiva, un luogo di incontro che, attraverso le storie, ci permette di comprendere il presente e immaginare il futuro





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