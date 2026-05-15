American troop withdrawal from Poland sparks concern in NATO and Europe

The sudden cancellation of the deployment of over 4,000 American soldiers in Poland has caught Varsavia, the Pentagon, and several NATO allies off guard. The decision, accelerated by Defense Secretary Pete Hegseth as part of a reduction in the U.S. military presence in Europe, is more than a logistical adjustment. It signals a strategic shift in relations between Washington and the European continent.

L'annullamento improvviso del dispiegamento di oltre 4.000 soldati americani in Polonia ha sorpreso Varsavia, il Pentagon o e diversi alleati NATO . La decisione, accelerata dal segretario alla Difesa Pete Hegseth nell'ambito della riduzione della presenza militare statunitense in Europa voluta da, rappresenta molto più di una revisione logistica: è il segnale di una trasformazione strategica nei rapporti tra Washington e il continente europeo.

Il blocco della missione si inserisce nel piano più ampio di ritirare circa 5.000 militari dalla Germania, in un clima di tensione crescente tra la Casa Bianca e diversi governi europei. Secondo tre funzionari della difesa americana a conoscenza della questione, non è chiaro il motivo esatto per cui Hegseth abbia emesso l'ordine. I 4.000 soldati di stanza in Texas si stavano preparando per una missione di nove mesi quando è arrivato l'ordine di interrompere le operazioni.

La cancellazione di questa missione di routine è particolarmente insolita, dato che le truppe americane rappresentano un deterrente fondamentale per la Russia in questa fase. La Polonia è diventata negli ultimi anni il principale pilastro della presenza americana sul fianco orientale della NATO. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022, Varsavia ha investito enormemente nel rafforzamento dell'alleanza con Washington, ospitando strutture strategiche come Camp Kościuszko e sostenendo apertamente l'espansione della presenza militare statunitense nel Paese.

Per questo motivo la cancellazione della rotazione della brigata corazzata americana ha generato forte inquietudine negli ambienti politici e militari polacchi. La decisione sarebbe arrivata senza un preavviso strutturato agli alleati e avrebbe sorpreso persino funzionari del Pentagono. Il governo polacco ha cercato di minimizzare l'impatto politico della vicenda, sostenendo che il riposizionamento delle truppe riguarderebbe soprattutto la Germania e non una riduzione dell'impegno americano verso la Polonia.

La questione è particolarmente sensibile perché la Polonia rappresenta uno dei cardini della strategia NATO sul cosiddetto 'Eastern Flank', il fronte orientale dell'Alleanza Atlantica che comprende anche Baltici, Romania e Slovacchia. Dietro la decisione del Pentagono emerge chiaramente la visione geopolitica dell'amministrazione Trump. Il presidente americano considera da tempo eccessivo il costo della presenza militare statunitense in Europa e continua ad accusare diversi partner NATO di non investire abbastanza nella propria difesa.

Negli ultimi giorni Trump ha ipotizzato pubblicamente il trasferimento di truppe dalla Germania alla Polonia, salvo poi autorizzare il congelamento del nuovo dispiegamento previsto nell'Europa orientale. Una contraddizione che, secondo diversi osservatori, riflette il carattere ancora fluido della strategia americana sul continente.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa statunitense, il ridimensionamento militare sarebbe anche collegato alle tensioni diplomatiche nate dopo le divergenze tra Washington e vari governi europei sul NATO sotto pressione: il rischio di un vuoto strategico sul fronte russo. La riduzione della presenza americana arriva in un momento estremamente delicato per la sicurezza europea.

Negli ultimi mesi i Paesi dell'Est hanno intensificato gli appelli per rafforzare la difesa aerea e la capacità di risposta rapida della NATO dopo nuove violazioni dello spazio aereo attribuite alla Russia. Enhanced Forward Presence, cioè il sistema di battaglioni multinazionali dispiegati lungo il confine orientale dell'Alleanza. La Polonia è uno dei fulcri di questa architettura militare.

Per questo motivo il congelamento dei rinforzi americani viene letto da molti analisti come un possibile indebolimento della credibilità deterrente occidentale nei confronti di Mosca. Anche se NATO e Pentagono insistono sul fatto che il fianco orientale resterà protetto, il timore diffuso in Europa orientale è che l'imprevedibilità politica di Washington possa diventare un fattore di vulnerabilità strategica. Il Pentagono ha respinto le critiche, sostenendo che la scelta sia stata maturata attraverso una valutazione approfondita.

Il portavoce ad interim del Dipartimento della Difesa, Joel Valdez, ha spiegato che il ritiro delle truppe è il risultato di un processo 'ampio e strutturato', sviluppato con il coinvolgimento dei vertici militari statunitensi in Europa e dell'intera catena di comando. Valdez ha inoltre negato che si sia trattato di una decisione improvvisa





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