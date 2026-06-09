Americhe e Mondiali: la spinta USA alle restrizioni anti-Ebola

L'amministrazione Trump sollecita l'Europa ad adottare divieti di viaggio per l'Ebola in vista dei Mondiali di calcio. Le restrizioni mirano a evitare la diffusione del virus durante il grande evento sportivo internazionale. La notizia, con dettagli sulla diplomazia e le misure in atto, è riportata da Reuters.

L'amministrazione Trump ha intensificato la pressione sui partner europei affinché adottino misure restrittive sui viaggi per prevenire la diffusione del virus Ebola in occasione dei prossimi Campionati Mondiali di calcio, che si terranno in Nord America.

La richiesta, formalizzata il 1° giugno attraverso una demarche diplomatica, mira a estendere le restrizioni already in vigore negli Stati Uniti a tutti coloro che hanno soggiornato nei paesi dell'Africa centrale colpiti dall'epidemia, in particolare Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Sudan del Sud. Il divieto statunitense, imposto dai Centers for Disease Control and Prevention, vieta l'ingresso ai non cittadini che abbiano transitato in quelle aree negli ultimi 21 giorni, mentre i cittadini americani sono sottoposti a controlli selezionati in aeroporti specifici.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato la necessità di impedire l'ingresso del virus, nonostante gli Stati Uniti dispongano di strutture adeguate per il trattamento e il contenimento. Un funzionario del Dipartimento di Stato, che ha parlato in modo anonimo, ha affermato che le restrizioni di viaggio combinate con il finanziamento di oltre 200 milioni di dollari dimostrano l'impegno di Washington nella lotta contro il ceppo Bundibugyo dell'Ebola, recentemente dichiarato emergenza di sanità pubblica internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'invito agli altri paesi, ha aggiunto, include sia contributi finanziari che restrizioni ragionevoli sui viaggi, per proteggere i milioni di visitatori previsti durante i Mondiali. Tuttavia, i paesi europei non hanno ancora risposto formalmente alla richiesta, stando a quanto dichiarato da un diplomatico dell'Unione Europea accreditedo in Africa.

Il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha discusso della risposta all'Ebola con Rubio in una telefonata martedì, durante la quale il Dipartimento di Stato ha ribadito che la priorità assoluta è proteggere la salute del popolo americano. L'amministrazione Trump, nonostante le critiche per la chiusura dell'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale USA e i tagli agli aiuti, ha sottolineato di aver fornito 150 tonnellate di forniture mediche e di essere il maggiore donatore finanziario per la risposta all'epidemia.

L'outbreak sta già complicando i viaggi verso i Mondiali, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico a partire da giovedì. La notizia, originariamente pubblicata da Reuters e tradotta automaticamente in italiano, arriva in un contesto di crescenti timori sanitari globali, con l'Africa Centrale che affronta una nuova ondata di Ebola. Le autorità sanitarie internazionali monitorano da vicino la situazione, mentre il continente si prepara a ospitare uno dei più grandi eventi sportivi al mondo.

La decisione statunitense di imporre restrizioni unilaterali, seppur motivata da ragioni di sicurezza sanitaria, solleva questioni sulla cooperazione internazionale e sul potenziale impatto economico e sociale dei divieti di viaggio. I critici temono che le misure possano ostacolare gli sforzi umanitari e creare panico ingiustificato, dato che i paesi colpiti non sono direttamente confinanti con le sedi dei Mondiali.

Tuttavia, Washington insiste sulla necessità di un approccio proattivo, citando l'esperienza passata con epidemie globali. La risposta europea, al momento cauta, sarà probabilmente influenzata dalle valutazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Il summit dei Mondiali, con milioni di spettatori previsti, rappresenta un evento a rischio per la trasmissione di malattie infettive, e le autorità sanitarie di tutti i paesi partecipanti stanno rivedendo i protocolli di screening.

La situazione in Africa Centrale rimane preoccupante: l'epidemia del ceppo Bundibugyo, sebbene meno diffusa di precedenti focolai, ha già causato diverse vittime e mette a dura prova i sistemi sanitari locali. Le organizzazioni non governative, tra cui la Croce Rossa, stanno intensificando le operazioni di disinfezione e contenimento, come dimostrano le immagini dell'ospedale di Rwampara nella Repubblica Democratica del Congo.

La comunità internazionale è chiamata a coordinare una risposta che bilanci la prevenzione sanitaria con il libero movimento delle persone, evitando discriminazioni e garantendo un accesso equo alle cure. L'iniziativa statunitense, seppur controversa, riflette la priorità data alla sicurezza interna in un anno elettorale. I risultati delle pressioni diplomatiche si vedranno nelle prossime settimane, soprattutto in vista delle partite inaugurali dei Mondiali. La storia ci insegna che le epidemie non conoscono confini, e la preparazione deve essere globale.

Il ruolo dell'OMS come coordinatore rimane cruciale, ma la sua autorità è spesso messa in discussione da decisioni unilaterali. Il dibattito su come gestire i rischi sanitari durante grandi eventi internazionali è più acceso che mai, e la vicenda Ebola potrebbe ridefinire le politiche di viaggio per i prossimi anni. I viaggiatori sono invitati a informarsi presso le ambasciate e a seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie.

La scienza, intanto, continua a studiare il virus per sviluppare vaccini e terapie più efficaci. Il bilancio umano dell'epidemia in Africa Centrale rimane elevato, e la risposta internazionale deve essere tempestiva e generosa. I prossimi mesi saranno decisive per contenere il focolaio e prevenire una pandemia





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