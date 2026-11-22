Anticipazioni Amici 2024: Shari vince il canto con Bette Davis Eyes, Napo trionfa nel ballo. Ecco le polemiche tra Celentano, Cuccarini e Zerbi nella settima puntata.

La settima puntata di Amici, registrata giovedì scorso e in onda su Canale 5 alle 14:00, ha portato sul palco le performance degli allievi sotto l'occhio attento di Maria De Filippi. Il talent show condotto da Maria De Filippi continua a essere il punto di riferimento per la scuola di alto livello, confermando la sua centralità nel panorama televisivo italiano.

Voci di Tour e Ospiti Speciali in Studio

La narrazione della puntata si apre con la presenza di Sarah Toscano, vincitrice delle precedenti edizioni, arrivata per annunciare due date del suo tour presso il Fabrique di Milano e l'Atlantico di Roma. La cantante ha fatto compagnia a Napoleone e Amelie, duo che si è esibito con il brano Innamorati al piano bar per entusiasmare il pubblico presente.

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Per valutare le capacità canore, Maria De Filippi ha invitato Carlo Verdone, mentre per la sezione dedicata alla danza è intervenuta Irma Di Paola. Questi giudici hanno affiancato il gruppo fisso composto da Gaia e Virginio, già tornati in studio nella settimana precedente. La presenza di figure così rilevanti ha innalzato notevolmente l'asticella delle aspettative per le esibizioni degli alunni.

Trionfo di Shari al Canto e Polemiche su Nicolò

Shari, allieva di Rudy Zerbi, ha conquistato la vittoria nella gara di canto con una potente interpretazione di Bette Davis Eyes. La performance ha convinto giuria e pubblico, assicurandole un premio importante: la registrazione di un brano accompagnato dall'orchestra sinfonica Zenit. Questo successo ha sancito la sua leadership momentanea nel gruppo.

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Dall'altra parte della classifica, Nicolò ha chiuso al fondo dopo aver cantato Killing me softly. La delusione ha portato il suo allenatore, Rudy Zerbi, a una reazione inusuale. Zerbi e il conduttore Amadeus hanno inviato una lettera ufficiale a Carlo Verdone, contestando la classifica stilata dal giudice ospite.

La classifica completa ha visto Aura interpretare Tu si na' cosa grande in posizione di rilievo. A pari merito si sono piazzati Kashmere, con Ma quale idea, e Tiaso, con You've got a friend. Il distacco tra i vincitori e gli altri ha sottolineato la competizione serrata in corso all'interno della scuola.

Vittoria di Napo nel Ballo e Sfida per Charli

Nella sezione danza, il vincitore è stato Napo, allievo di Ambra Angiolini. La sua prestazione eccezionale gli ha garantito un viaggio a Londra per collaborare con un coreografo professionista. Questo premio rappresenta un trampolino di lancio significativo per la sua carriera futura nel settore dello spettacolo.

Charli, invece, ha sofferto per la sua prestazione finale. La decisione di Lorella Cuccarini è stata drastica: la ballerina è stata immediatamente inviata in sfida per tentare di mantenere la propria posizione nella scuola. Questo risultato ha messo a rischio la sua permanenza, accentuando la tensione tra i partecipanti.

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Conflitti tra Professori e Gossip sulla Scuola

Il rapporto tra i docenti è stato teso e segnato da accesi scontri. Lorella Cuccarini e Adriano Celentano sono finiti nel mirino dei riflettori per un acceso battibecco durante la registrazione. Le divergenze di opinione sulle prestazioni degli allievi hanno trasformato il palcoscenico in un terreno di confronto personale.

Riccardo, allievo di Lorella, ha ricevuto un voto zero per una coreografia preparata da Adriano Celentano. Mentre la maestra non ha nascosto la sua delusione, Lorella Cuccarini ha difeso l'impegno del ragazzo, impedendone la sospensione. Il gruppo Jed ha poi difeso il proprio banco contro Denim, aggiudicandosi la vittoria grazie alla sicurezza mostrata sul palco.

La competizione sportiva ha visto India, specializzata in judo, prevalere sulla sua sfidante in pochi minuti, garantendosi la permanenza. Maria De Filippi ha anche confermato rumors sui social riguardo alla relazione sentimentale di una ballerina professionista. Infine, la festa per il compleanno di Adriano Celentano ha portato torta e candeline, offrendo un momento di leggerezza alla fine di una puntata carica di emozioni.