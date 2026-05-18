Amici 2025 Finale Analysis: Surprise Victory, Negative Surprises, and a Moving Farewell from Emiliano

The final episode of Amici 2025 sees the winners in both categories, while including some surprises that were covered up during post-production. The show also features a moving farewell from contestant Emiliano and the return of a popular fellow contestant, Daniele Doria.

A sorpresa il canto supera il ballo e torna a vincere la coppa più grande; invece, le cose in negativo: entrambe confermano di avere qualità importanti, ma la diretta mostra anche qualche limite che la postproduzione, durante il Serale, aveva ربما coperto più di una volta.

Vogliamo vedere le pagelle della finale di Amici 2025. Alessio, secondo anno è quello buono: vince la categoria ballo dopo la sfortuna dell'edizione passata. Ora il sogno internazionale... Angie e Lorenzo al ballottaggio tra gli Abba e Nigiotti, chi è stato eliminato e chi è andato in finale Amici, la finale.

Lorenzo vince Amici (e 150 mila euro), Alessio trionfa nel ballo. Emiliano fa incetta di premi. Daniele Doria torna ad Amici, cosa fa un anno dopo la vittoria: un intervento, l'addio alla scuola a New York e l'amicizia con il finalista Alessio. La sfida tra Angie e Lorenzo, l'enfant prodige Emiliano e il favorito Alessio. Chi sono i finalisti di Amici





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