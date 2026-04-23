Amici 25: Alex sconvolto dal televoto, sfogo in lacrime e interrogativi sul suo percorso

Il ballerino Alex è crollato dopo i risultati del televoto di Amici 25, esprimendo la sua delusione e il suo sconforto per non essere riuscito a conquistare il pubblico. Sfogandosi con i professionisti Mattia Zenzola e Alessia Pecchia, ha messo in discussione il suo percorso nel programma e il rapporto con il pubblico.

La puntata di oggi di Amici 25 , trasmessa giovedì 23 aprile, è stata segnata da un momento di profonda tristezza per il ballerino Alex . I risultati del televoto del pubblico hanno scatenato in lui un forte sconforto, portandolo a interrogarsi sul suo percorso all'interno del programma e sul rapporto con il pubblico da casa.

Alex ha espresso apertamente la sua delusione per non essere riuscito a conquistare il favore del pubblico come sperava, sottolineando come il suo posizionamento in classifica sia stato fonte di amarezza. La situazione venutasi a creare ha inevitabilmente generato tensione e sconforto all'interno della casetta, come evidenziato durante la trasmissione pomeridiana. Il ballerino ha ammesso di sentirsi dispiaciuto per il suo attuale posizionamento, chiedendosi cosa possa aver sbagliato per non riuscire a ottenere il sostegno del pubblico.

'Rispetto a Elena e Nicola, io sono qui da settembre', ha dichiarato Alex, 'sicuramente la danza conta, ma il pubblico si affeziona alle persone e ovviamente mi dispiace, perché c'è stato un periodo in cui mi sono sentito molto apprezzato. Al Serale lo sento che non è più così, lo avverto dal tifo che viene fatto. Sono sincero, non me l'aspettavo, almeno di non stare così in basso'.

La classifica completa ha visto posizioni di rilievo occupate da Lorenzo, Gard, Angie, Riccardo, Emiliano, mentre Alessio si è confermato il preferito del pubblico, un risultato prevedibile considerando il forte sostegno che riceve costantemente durante le serate. La delusione di Alex è stata particolarmente evidente anche nella sala prove, dove ha avuto un confronto con i professionisti Mattia Zenzola e Alessia Pecchia.

Vedendolo visibilmente abbattuto, i due ballerini gli hanno chiesto cosa lo turbasse, e Alex si è sfogato con loro, esprimendo il suo disappunto per il penultimo posto ottenuto.

'Male, è andata male, penultimo posto', ha confessato, 'alla fine c'è una poca differenza di voto, però, sì ci sono rimasto male. Con i voti del pubblico di solito andavo bene, anche contro Alessio... Vedere che loro stanno lì con 30 voti, io no. Vabbé ci sta, è anche gusto personale. Mi dispiace solo che da settembre a ora gli altri hanno più voti rispetto a me.

So che conta il ballo, ma il pubblico si affeziona anche alle persone'. Mattia, con la sua esperienza, ha consigliato ad Alex di esternare le sue emozioni, sottolineando la sua tendenza a reprimere i sentimenti. Alex ha riconosciuto la validità del consiglio, ma ha anche ammesso di non sapere come affrontare la situazione e superare questo momento di sconforto.

La sua riflessione evidenzia la complessità del rapporto tra i concorrenti e il pubblico, dove la bravura tecnica non è l'unico fattore determinante per il successo. La vicenda di Alex solleva interrogativi più ampi sul meccanismo del televoto e sull'importanza del legame emotivo tra i concorrenti e il pubblico.

Il suo sfogo mette in luce la pressione a cui sono sottoposti i giovani talenti di Amici, costretti a confrontarsi con il giudizio impietoso del pubblico e a gestire le proprie emozioni in un contesto mediatico molto esposto. La sua delusione non è solo legata al risultato del televoto, ma anche alla percezione di un cambiamento nel rapporto con il pubblico, che sembra aver perso interesse nei suoi confronti.

Questo aspetto è particolarmente doloroso per Alex, che aveva costruito un legame con il pubblico durante i mesi trascorsi nel programma. La sua storia è un esempio di come il percorso di un concorrente ad Amici possa essere influenzato da una serie di fattori, tra cui la bravura tecnica, la personalità, la capacità di coinvolgere il pubblico e, naturalmente, il risultato del televoto.

La reazione dei professionisti, Mattia e Alessia, dimostra l'importanza del supporto e del confronto all'interno della casetta, dove i concorrenti possono trovare conforto e consigli per affrontare le difficoltà. La puntata di oggi ha quindi offerto uno spaccato delle emozioni e delle dinamiche che si sviluppano all'interno di Amici, un programma che continua a suscitare interesse e discussioni tra il pubblico





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