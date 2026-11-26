Anticipazioni e classifiche per la puntata registrata di Amici 26. Modà e Alfa ospiti, J-Ax giudice. Chi vince tra Aura e Clara? Scopri i dettagli per la messa in onda.

Il talent show condotto da Maria De Filippi sta vivendo una fase di crescente intensità e l'attesa per l'ottava puntata, in programma per domenica 29 novembre su Canale 5, si fa sempre più forte. Le prove di oggi pomeriggio, registrate giovedì, hanno visto gli allievi della scuola cimentarsi in sfide musicali e coreografiche davanti ai professori, senza evitare scontri e discussioni.

Gli Ospiti Modà e Alfa in Studio

Gli ospiti chiamati in studio per valutare le esibizioni degli allievi sono stati i Modà e Alfa, pronti a presentare i loro nuovi brani musicali durante la sessione di registrazione. Questa presenza di artisti di grande rilievo ha aggiunto un livello ulteriore di pressione e professionalità alle performance degli studenti, trasformando l'audizione in un vero e proprio concerto davanti a un pubblico di pari livello.

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Per la specificità del giudizio musicale, J-Ax è stato chiamato ad affiancare la giuria, portando la sua esperienza nel campo della musica e dello spettacolo. La sua presenza alongside ai Modà ha garantito una valutazione tecnica accurata per le prove di canto, mentre per la componente artistica e vocale, Alfa ha offerto una prospettiva diversa, apprezzando l'interpretazione emotiva dei brani proposti dagli studenti.

Giudici Speciali per Canto e Ballo

Oltre ai giudici storici, per la gara di canto è intervenuto J-Ax, che ha valutato con rigore le prestazioni vocali degli allievi. Per la gara di ballo, invece, è stata chiamata Rossella Brescia, nota conduttrice radiofonica e ballerina, ad affiancare i professori di danza. La sua esperienza nel settore coreografico ha permesso di valutare non solo la tecnica, ma anche la qualità espressiva delle danze proposte.

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La presenza di questi ospiti esterni ha contribuito a creare un clima di alta competizione, dove ogni dettaglio della performance è stato scrutinato attentamente. La combinazione di J-Ax per il canto e Rossella Brescia per la danza ha offerto agli allievi una visione a 360 gradi delle loro capacità, stimolandoli a dare il massimo in entrambe le discipline.

Classifica Canto: Aura Primo Posto

Nella gara di canto, a conquistare il primo posto è stata Aura, allieva del team di Samurai Jay, che si è esibita sulle note della canzone Ti voglio. La sua prestazione ha impressionato giuria e pubblico, consolidando la sua posizione ai vertici della classifica provvisoria. Aura ha dimostrato una grande padronanza vocale, giustificando il successo ottenuto davanti ai giudici e agli altri concorrenti.

La classifica completa delle esibizioni musicali ha visto il Tiaso esibirsi sulle note di Sogna ragazzo sogna, accompagnati dalla chitarra, in una versione acustica molto suggestiva. Andrea e Saitta sono arrivati a pari merito, con il primo che ha cantato un brano di Vasco e il secondo che si è esibito su Me so mbriacato, mostrando due stili vocali differenti ma ugualmente apprezzati dalla giuria.

Classifica Ballo: Trionfa Clara

Passando alla gara di ballo, a trionfare è stata Clara, allieva di Ambra Angiolini, che ha conquistato anche un premio speciale. La giovane ballerina ha dimostrato grande talento e tecnica, meritandosi la possibilità di trascorrere una giornata insieme alla compagnia che sta portando in scena Romeo e Giulietta all'Arena di Verona. Un'opportunità unica che premia non solo la danza, ma anche la passione e l'impegno profusi.

La vittoria di Clara rappresenta un risultato significativo, soprattutto considerando la pressione esercitata dai professori durante le prove. La sua performance ha convinto Ambra Angiolini, che ha riconosciuto nel suo allievo una delle promesse più interessanti del momento, aprendo le porte a nuove opportunità professionali nel mondo dello spettacolo.

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Tensioni e Impegni dei Professori

Non sono mancati i compiti assegnati dai professori, con Riccardo, Lollo e Benedetta che si sono esibiti nuovamente davanti ai giudici. Quest'ultima ha affrontato una prova voluta dalla maestra Celentano, ricevendo molti complimenti da Lorella Cuccarini per la sua interpretazione e dedizione. L'atmosfera è rimasta tesa, con dinamiche complesse tra i vari team e le loro guide.

Tra le due insegnanti, tuttavia, non sono mancati momenti di tensione, in particolare per quanto riguarda Riccardo. Il ballerino continua a non convincere Celentano, creando un clima di incertezza sulla sua permanenza nel programma. La situazione è diventata un punto focale delle discussioni, con Lorella Cuccarini che cerca di mediare tra le opinioni divergenti dei docenti.

Prossimi Passi e Messa in Onda

L'appuntamento con l'ottava puntata di Amici è per domenica 29 novembre su Canale 5, come sempre a partire dalle 14. Gli spettatori potranno rivedere tutti i momenti salienti, le classifiche definitive e le reazioni degli allievi alla luce dei giudizi ricevuti. La registrazione di giovedì ha fornito un materiale ricco di emozioni, pronto per essere raccontato in televisione.

La puntata promette di essere un momento cruciale per diversi allievi, soprattutto per quelli coinvolti nelle tensioni tra i professori. Le decisioni prese dalla giuria, unitamente alle prestazioni di ospiti come J-Ax e le danze di Rossella Brescia, determineranno il destino di molti protagonisti in questo momento chiave del talent show.