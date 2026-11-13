Amici 26, doppio addio: eliminati Zerbi, Paulo e Morik

Amici 26, la puntata del 14 novembre porta una doppia eliminazione. Zerbi manda a casa Paulo e Morik, mentre Benedetta e Aura brillano nelle rispettive gare.

La puntata di sabato 14 novembre di Amici 26 si è rivelata particolarmente drammatica, registrando una doppia eliminazione che ha scosso le dinamiche della scuola di Maria De Filippi. L'insegnante di canto Rudy Zerbi ha preso la decisione finale di mandare a casa due studenti contemporaneamente, segnando un momento cruciale nel percorso dei concorrenti. Paulo e Morik, entrambi candidati all'eliminazione, non sono riusciti a convincere il maestro, portando al loro addio immediato dal programma. Questa decisione ha chiuso in anticipo il banco dei due ragazzi, trasformando una serata di confronti in un momento di netta separazione dal mondo televisivo per entrambi.

L'eliminazione di Paulo e Morik per Zerbi

La situazione di Paulo era già critica prima del confronto finale, a causa di continui ritardi alle lezioni e di un atteggiamento che non aveva soddisfatto il suo insegnante. Rudy Zerbi aveva così coinvolto Morik in una comparata per testare le potenzialità artistiche dei due candidati. Il risultato è stato inaspettato e duro per entrambe le parti: nessuno dei due è riuscito a salvare il proprio posto. Paulo non ha mostrato la trasformazione personale richiesta dalla giuria, mentre Morik non è riuscito a dimostrare di avere un'identità artistica sufficientemente definita per rimanere nella scuola di musica.

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Classifica canto con il giudice Ermal Meta

Nella fase di canto, giudicata dal cantautore Ermal Meta, la classifica ha visto Aura conquistare il primo posto assoluto. Questa vittoria ha garantito alla cantante la partecipazione a un camp musicale in Polonia, un'opportunità di crescita professionale significativa. Al secondo posto si è classificata Shari, mentre Andrea Heros e Kashmere hanno ottenuto il terzo posto a pari merito, mostrando un livello tecnico molto alto. In fondo alla classifica, tuttavia, si sono posizionati Nicolò e Jed, con quest'ultimo destinato a una nuova sfida per decisione di Amadeus, il conduttore del programma.

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Le sfide per Heros, Kashmere e la danza

Andrea Heros e Kashmere, nonostante la posizione a pari merito, hanno superato con successo le rispettive sfide musicali, assicurandosi di rimanere nella competizione. Durante la serata è stata inoltre presentata una selezione di brani inediti, tra cui Vedrai di Andrea Heros, Crimine di Shari e Classe 99 di Saitta. Nella gara di danza, giudicata da Oriella Dorella, Benedetta si è aggiudicata il primo posto, seguita da Clara e Riccardo. Charli, ultima in classifica, subirà una penalizzazione decisa da Alessandra Celentano, partendo con un punto in meno nella prossima gara di ballo.

Sport, ospiti e curiosità sui concorrenti

Lo sport ha avuto un ruolo determinante con il combattimento di pugilato tra Gabriele e Dennis. Gabriele ha vinto il duello, mantenendo così il proprio posto sicuro nella scuola. Tra le curiosità emerse, Aura ha raccontato che i suoi genitori sono stati campioni mondiali di tango argentino e che, prima della musica, anche lei aveva studiato danza. La serata ha incluso anche notizie su Seyel, dalla lotta contro la leucemia alla musica, e riferimenti ad altre vicende extra-programma come le case di Nek a Sassuolo e Montegibbio, senza però incidere sulle dinamiche di eliminazione dei concorrenti in lizza.