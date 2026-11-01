Amici 26, quarta puntata su Canale 5: anticipazioni, sfide e il caso Riccardo

Anticipazioni della quarta puntata di Amici 26 su Canale 5, con nuove gare, sfide immediate e il caso di Riccardo, allievo di Lorella Cuccarini.

La quarta puntata di Amici 26 va in onda oggi su Canale 5, nel talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata propone nuove gare, nuove esibizioni e le prime sfide immediate, con un focus sul caso di Riccardo, allievo di Lorella Cuccarini.

Tra le anticipazioni figurano anche gli ospiti in studio, tra cui un ospite legato al judo e Alex, collegato al pattinaggio artistico. Accanto a loro si uniranno ai ragazzi che, nelle settimane precedenti, hanno ottenuto il banco dopo un confronto con i responsabili artistici.

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Il caso di Riccardo nella quarta puntata di Amici 26

Nella scorsa puntata Lorella Cuccarini aveva sospeso la maglia a Riccardo, affidando ad Alessandra Celentano l'incarico di assegnargli un compito per la settimana. La responsabile artistica ha quindi deciso di farlo preparare su una coreografia neoclassica, con passi e movimenti diversi dal suo stile.

Il compito mette alla prova la capacità dell'allievo di adattarsi a un linguaggio lontano dal proprio. Proprio per questo il percorso di Riccardo è al centro dell'attenzione della puntata di oggi.

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In questa puntata il ballerino si esibirà, ma la sua prestazione non sarà sufficiente per entrambe le maestre. Per questo Lorella Cuccarini confermerà la sua decisione, mantenendo la sospensione della maglia.

Gare, sfide e premi della quarta puntata

Nel corso della serata sono previste nuove gare di ballo e di canto, insieme a nuove esibizioni. Le prime sfide immediate coinvolgeranno gli allievi nel confronto diretto tra i concorrenti.

Nicolò affronterà Davide in una delle sfide della puntata. Le anticipazioni indicano un confronto che si inserisce nel percorso competitivo del programma.

Per il ballo il premio previsto è un kit per registrare, che andrà alla cantante. La ballerina, invece, vincerà la possibilità di volare a Parigi e trascorrere una giornata immersiva con un coreografo molto famoso.

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Sfida finale per gli allievi esclusi dalle gare

Alla fine della puntata è prevista anche una sfida riservata agli allievi che non si sono esibiti nelle gare di ballo e di canto. Questo momento permette a chi non è stato ancora coinvolto di mettersi in gioco nella serata.

Per il ballo si esibiranno Anna M. e Lollo. Per il canto saranno protagonisti Andrea, Shari e Tiaso.

Il programma prosegue così il suo percorso nella 26esima edizione del talent show, che continua a seguire il lavoro quotidiano degli allievi e il rapporto con i responsabili artistici. La quarta puntata va in onda su Canale 5.