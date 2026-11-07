Amici 26: Rudy Zerbi valuta l'eliminazione di Paulo per ritardi e scarso impegno

Nella puntata di Amici 26 del 8 novembre, Rudy Zerbi minaccia l'uscita di Paulo per scarso rendimento. Novità in casetta, sfide di ballo e il ritorno di Angelina Mango.

Nella nuova puntata di Amici 26, in onda domenica 8 novembre alle 14 su Canale 5, si profila una potenziale rivoluzione nella casetta degli studenti. Il direttore artistico Rudy Zerbi sta valutando con grande serietà la sostituzione di uno dei suoi allievi, aprendo scenari di tensione e incertezza per chi frequenta la scuola di canto.

Il caso Paulo: rischi eliminazione per impegno insufficiente

Al centro del discorso critico di Rudy Zerbi figura l'allievo Paulo, il quale è finito nel mirino del professor per una serie di problematiche comportamentali e professionali. Le anticipazioni sulle registrazioni evidenziano come i continui ritardi alle lezioni e un impegno complessivo giudicato insufficiente abbiano compromesso la fiducia del docente.

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Il rendimento non soddisfa le aspettative predefinite, portando il maestro a considerare l'ingresso in casetta di un nuovo aspirante cantante. Questa nuova figura avrebbe il compito di studiare e dimostrare il proprio talento, mettendo sotto pressione Paulo e rendendo precario il suo posto, sebbene non sia stata ancora annunciata alcuna eliminazione ufficiale.

Sfide coreografiche e dinamiche del gruppo di ballo

Parallelamente alle vicende vocali, la categoria danza registra momenti di alta tensione competitiva. Lollo, classificatosi all'ultimo posto nella scala di valutazione, è stato costretto ad affrontare una sfida immediata contro Carlotta, una concorrente giudicata dallo stesso Marcello Sacchetta.

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La competizione è stata decisa dalla dimostrazione di una maggiore maturità nei movimenti da parte di Lollo, che è riuscito a conservare il proprio banco grazie a questa superiorità tecnica rispetto alla sfidante. Questa vittoria ha permesso al ballerino di rimanere in gioco, evitando l'eliminazione diretta in questa fase.

Anche Alex si è trovato a dover difendere con forza la propria posizione nella categoria sport. Ha dovuto affrontare Giacomo in una rigorosa prova di pattinaggio artistico a rotelle, che ha avuto un esito favorevole per l'allievo. La vittoria di Alex si è consolidata con un punteggio di 63,7 punti, che ha superato nettamente i 53 punti ottenuti dallo sfidante Giacomo.

Ritorno di Angelina Mango e nuove dinamiche romantiche

La trasmissione ha offerto anche spazio a un ritorno prestigioso sul palco, quello di Angelina Mango. La vincitrice di Amici 2022-2023 e del Festival di Sanremo 2024 è apparsa davanti a Maria De Filippi per presentare il suo nuovo singolo Vita da adulti, estratto dal progetto Caramé.

Durante la sua apparizione, Angelina Mango ha parlato inoltre del suo tour teatrale in corso, arricchendo il contenuto della serata con riflessioni sulla sua attuale esperienza artistica. La sua presenza ha aggiunto un'ulteriore fetta di interesse mediatico a un episodio già denso di avvenimenti.

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Nell'ambito delle relazioni interpersonali nella scuola, hanno iniziato a nascere i primi amori tra gli studenti. Simone, cantante del gruppo Jed, e Benedetta si sono scambiati un bacio, segnando un momento di intimità nel gruppo. Alex ha invece manifestato interesse per Clara, ma la ballerina, per ora, ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso professionale.

Prospettive future e prossimi step del programma

Guardando al futuro immediato, Rudy Zerbi ha già individuato due nuovi cantanti da mettere alla prova: Kashmere e Andrea Heros. Questi due artisti dovranno affrontare una sfida decisiva nella prossima settimana, inserendosi in un panorama competitivo che si sta continuamente rinnovando.

Intanto, la giornata ha visto esecuzioni emotive come quella di Shari, che ha dedicato Il mondo alla madre accompagnata da un filmato commemorativo. Tra i ballerini hanno partecipato alle performance anche Benedetta, Charli, Riccardo e Lollo, mentre Napo, Clara, Anna A. e Anna M. sono rimasti fermi per problemi fisici o infortuni, riducendo le forze in campo per le sfide successive.