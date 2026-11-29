Anticipazioni su Amici 26, ottava puntata del 29 novembre. Classifiche canto con Aura in testa e ballo con Clara. Intervengono Modà, Alfa, J-Ax.

Il talent show condotto da Maria De Filippi entra definitivamente nella fase cruciale della sua ventiseiesima edizione. L'ottava puntata è in programma per domenica 29 novembre sulla rete Canale 5, con l'inizio delle trasmissioni fissato per le ore 14:00. Le attese sono alle stelle per vedere come si evolverà la competizione tra gli allievi della scuola di danza e canto, già intensificatasi nelle registrazioni precedenti.

Dettagli Tecnici E Ospiti Speciali

La diretta della prossima tappa del programma ha già visto la presenza di importanti ospiti musicali e giudici esterni. I gruppi Modà e Alfa sono stati in studio per presentare i loro brani più celebri agli occhi del pubblico e della giuria. La valutazione delle esibizioni vocali è stata affidata a J-Ax, noto rapper e conduttore televisivo, che ha ascoltato con attenzione le performance dei concorrenti. Per la sezione dedicata alla danza, invece, è intervenuta Rossella Brescia, conduttrice radiofonica e professionista del ballo, chiamata a saggiare la tecnica e l'espressività dei ragazzi.

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Vincitori Gara Canto e Balli

Nella disciplina vocale, la prima posizione è stata conquistata da Aura, allieva assegnata al team del professor Samurai Jay. La giovane si è esibita con grande successo sulla nota canzone Ti voglio, imponendosi sugli altri partecipanti presenti in studio. Le altre performance hanno visto Tiaso cantare Sogna ragazzo sogna accompagnata dalla chitarra, mentre Andrea e Saitta si sono classificati a pari merito, con il primo che ha proposto un brano di Vasco Rossi e il secondo una versione di Me so mbriacato.

Per quanto riguarda la competizione coreografica, è emersa vittoriosa Clara, allieva della professoressa Ambra Angiolini. Oltre alla vittoria, la ballerina ha ottenuto un premio speciale esclusivo: la possibilità di trascorrere una giornata intera insieme alla compagnia teatrale che attualmente sta portando in scena Romeo e Giulietta all'Arena di Verona. Questo riconoscimento aggiunge un valore significativo alla sua partecipazione nel programma.

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Tensioni Tra I Professori

Le dinamiche all'interno del gruppo docenti non sono state prive di attriti, confermando l'atmosfera ad alta tensione tipica della produzione. I professori Riccardo, Lollo e Benedetta hanno nuovamente dimostrato le loro capacità di insegnamento e correzione. In particolare, Benedetta ha affrontato una prova specifica voluta dalla maestra Adriana Celentano, ricevendo numerosi elogi da parte di Lorella Cuccarini per la sua interpretazione e il suo approccio didattico.

Tra le due insegnanti donne, Lorella Cuccarini e Adriana Celentano, non sono mancati momenti di forte confronto e divergenza. Il fulcro di queste tensioni riguarda ancora una volta il ballerino Riccardo, che continua a non convincere pienamente Adriana Celentano sulla sua progressione tecnica e artistica. La differenza di vedute tra le due esperte ha creato un dibattito acceso, evidenziando gli standard elevati richiesti per rimanere nella scuola di Amici.