Anticipazioni Amici 26 del 29 novembre: Shari e Clara vincono la gara. Quattro studenti ricevono penalità, Riccardo è criticato dalla Celentano.

La puntata di Amici 26 in onda su Canale 5 il 29 novembre non prevedeva eliminazioni, ma ha visto Shari e Clara vincere la sfida finale. Quattro allievi hanno subito penalità in classifica dopo le esibizioni in studio.

Vittoria Shari e Clara senza eliminati

Shari Giustozzi e Clara Iodice hanno trionfato nell'ottava edizione del pomeridiano di Canale 5. Nessun concorrente è stato espulso dalla scuola di Maria De Filippi in questa serata.

Also read Galateo cene amici: guida ai regali giusti ed errati

Le penalità calcolate al termine delle gare hanno creato problemi di classifica per quattro partecipanti. Il giudizio finale ha premiato le due vincitrici senza intaccare la presenza in gara degli altri.

Disciplina e critiche a Riccardo

Alessandra Celentano ha duramente criticato Riccardo Cocchi sulla coreografia. La maestra di danza classica ha sostenuto che il ballerino non riuscirebbe a eseguire correttamente il passo a due richiesto neppure tra dieci anni.

Advertisement

Il contrasto è nato sul compito assegnato a Riccardo nel programma televisivo. Lorella Cuccarini è intervenuta in sua difesa per richiamare l'impegno dimostrato durante le lezioni.

L'insegnante ha sottolineato i progressi compiuti da Riccardo dall'ingresso nella scuola. Il dibattito ha evidenziato le divergenze pedagogiche tra le due insegnanti in studio.

Provvedimenti e ospiti speciali

Un provvedimento disciplinare è in arrivo per Benedetta Filigiotti. La situazione è aggravata dalle penalità che metteranno in difficoltà diversi concorrenti in classifica.

L'audizione di Massimo Ranieri ha influenzato il voto della giuria. L'artista ha convinto J-Ax a premiare Aura. Il giudice ha complimentato l'esibizione di quest'ultima sulle note di Pur.

Advertisement

Gli ospiti dell'appuntamento sono stati i Modà e Alfa. Rossella Brescia ha fatto parte della giuria per questa puntata. J-Ax ha avuto un ruolo decisivo nel punteggio finale.

Impatto immediato sulla classifica

Le penalità assegnate cambiano le dinamiche per i prossimi appuntamenti. Quattro allievi si trovano in una posizione di rischio dovuta ai punti sottratti.

La serata ha mantenuto alta la tensione senza escludere studenti. Il pubblico segue con attenzione le decisioni delle insegnanti e i punteggi finali.