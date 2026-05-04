Amicizie disfunzionali: come riconoscere e gestire i legami che ci logorano

Le amicizie disfunzionali possono consumarci lentamente, compromettendo il nostro benessere psicofisico. Questo articolo esplora i segnali, le dinamiche e le frasi ricorrenti che indicano un legame tossico, offrendo consigli su come riconoscerli e gestirli.

Esistono amicizie che, invece di arricchirci, iniziano a consumarci lentamente. Questo processo è spesso insidioso e difficile da riconoscere, poiché i segnali non sono sempre evidenti.

Si tratta di situazioni in cui un incontro ci lascia un senso di malessere o ansia, in cui speriamo che un appuntamento venga annullato, o in cui ci sentiamo costretti a monitorare ogni nostra parola e azione. Un esempio emblematico è quello di Clara e Martina. La loro amicizia è molto stretta: si confidano tutto, trascorrono molto tempo insieme e si vantano di un legame unico e quasi esclusivo.

Tuttavia, con il tempo, Clara inizia a notare che ogni volta che vede altre amiche o prende decisioni senza coinvolgere Martina, quest'ultima reagisce con scenate di gelosia e scompare per giorni. Alla fine, Clara inizia a giustificarsi e a nascondere le proprie azioni. Un altro caso è quello di Simone e Luca: il primo è sempre disponibile quando l'altro ha bisogno, ma quando i ruoli si invertono, la disponibilità non è la stessa.

C'è anche Caterina, che si sente in colpa per giorni ogni volta che dice di no a Sara, come se avesse violato una regola non scritta. In questi casi, si parla di amicizie 'tossiche' o, più correttamente, 'disfunzionali': legami in cui la reciprocità, la libertà e il rispetto dei confini personali iniziano a vacillare, compromettendo il benessere psicofisico di una delle persone coinvolte. Quando possiamo definire un’amicizia 'tossica'?

La psicoterapeuta Michela Francia, Responsabile del Servizio di Psicologia clinica e ospedaliera presso Città di Lecce Hospital GVM Care & Research, spiega: «Non amo il termine 'tossico', poiché suggerisce un'idea di veleno o danno, ma preferisco parlare di 'amicizie disfunzionali', ossia legami che generano disagio emotivo in uno dei soggetti coinvolti. Questa definizione ci aiuta a concentrarci sulla dinamica relazionale, piuttosto che sulla singola persona, poiché non esistono 'persone tossiche' né diagnosi che identifichino qualcuno in questi termini».

Quali sono i segnali più comuni?

«Spesso si riconoscono da una mancanza di reciprocità: in queste dinamiche, il rapporto è quasi sempre sbilanciato, con uno che dà molto e l'altro che prende senza restituire. A ciò si aggiungono manipolazione emotiva e controllo, che spesso si manifestano attraverso comportamenti subdoli, e violazione dei confini personali, cioè quando l’altro non rispetta spazi, bisogni e limiti», afferma la psicoterapeuta.

Ha senso parlare di 'tossicità' - o sarebbe meglio dire 'disfunzionalità' - quando questi aspetti diventano cronici e le nostre richieste rimangono sempre inascoltate. Alcune frasi ricorrenti in un rapporto disfunzionale Secondo la psicologa Giulia Perasso, sulla piattaforma Unobravo, il linguaggio è spesso un campanello d'allarme. Alcune frasi, che tendono a ripetersi e a lasciare un senso di disagio, possono essere indicative di dinamiche poco sane all'interno di un'amicizia.

Tra queste: 'Dopo tutto quello che ho fatto per te, tu mi tratti così?

', 'Con te non si può mai scherzare', 'Se mi vuoi bene davvero... ', 'Forse non ti interessa davvero la nostra amicizia', 'Pensavo fossi diversa/o', 'Mi stai nascondendo qualcosa? ', 'Tutti pensano che tu sia cambiata/o: non sono l'unica/o a dirlo', 'Forse preferisci la compagnia di altri amici', 'Dobbiamo rivedere il nostro rapporto'. Riconoscere questi schemi è il primo passo per capire se una relazione sta perdendo reciprocità o è emotivamente faticosa.

Quali sono le dinamiche più frequenti Nelle amicizie tossiche, alcune dinamiche si ripropongono con frequenza, anche se possono assumere forme diverse. Ad esempio, «ci sono legami in cui uno dei due è costantemente bisognoso di aiuto; il rischio è che si crei un rapporto esclusivo, in cui non c’è spazio per altre amicizie. Questo può portare a scenate di gelosia o a tentativi di far sentire l’altro in colpa quando prova a prendere le distanze», dice la dottoressa Francia.

Inoltre, «ci sono persone che nella relazione si mostrano sempre disponibili, accudenti oltre misura. Spesso, però, questa disponibilità nasconde un’aspettativa implicita di reciprocità totale: quando l’altro non riesce o non vuole rispondere allo stesso modo, possono emergere anche reazioni aggressive». È possibile anche che alcune caratteristiche di personalità si 'incastrino' tra loro, generando atteggiamenti disfunzionali.

«Per esempio, chi ha una bassa autostima o una forte tendenza alla dipendenza affettiva può legare più facilmente con persone dai tratti narcisistici»





OKLaSalute / 🏆 22. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amicizie Tossiche Relazioni Disfunzionali Benessere Emotivo Psicologia Dinamiche Relazionali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Questo abito Mango da 49€ è perfetto per ogni evento (e lo userai tutta l’estate)Es hora de poner en práctica las propuestas más potentes para esta temporada. Colores suaves, transparencias, ‘color block’... ¿Cuál es tu favorita?

Read more »

Genoa, Vasquez: 'Orgoglioso della squadra, dobbiamo finire bene questo campionato'Johan Vasquez, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti bianche sul campo dell'Atalanta: 'Sono orgoglioso di tutta la squadra, ci meritiamo questo punto e questo fin

Read more »

Roma F., Haavi: 'Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico'Grande gioia in casa Roma Femminile dopo il successo contro la Ternana Femminile che ha consegnato alle giallorosse il titolo. Tra le protagoniste, Emilie Haavi ha raccontato le sue emozioni in mixed

Read more »

Verona, Sammarco: 'Partita d'orgoglio, questo pareggio ci lascia un po' di rammarico'Paolo Sammarco, tecnico del Verona, commenta così ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 sul campo della Juventus: 'Ci eravamo detti di fare una partita d'orgoglio, i ragazzi hanno messo tutto in c

Read more »

Beatrice Venezi dopo il caso Fenice: “È sfumato il progetto culturale di questo governo”La direttrice scaricata dalla Fenice non ci sta: «Mi sono chiesta: non è che trovare la pax alla Fenice potrebbe rappresentare una captatio benevolentiae agli …

Read more »

L’Inter campione a immagine di Lautaro: “Questo scudetto arriva dopo la sofferenza, è figlio del…Il capitano ha trascinato la squadra fuori dal pantano e dalla paura. Nel suo racconto dello scudetto torna sempre la parola 'lavoro'

Read more »