Amnesty: in Cambogia decine di centri di truffa globali ancora attivi nonostante il giro di vite

Nonostante gli sforzi del governo, molti presunti centri di truffa online gestiti da gang criminali cinesi continuano a operare in Cambogia, con abusi diffusi e vittime trafficate, secondo il rapporto di Amnesty International.

Il rapporto di Amnesty International evidenzia la persistenza di decine di presunti centri di truffa globale in Cambogia nonostante il giro di vite delle autorità durato mesi.

Il gruppo per i diritti umani, con sede nel Regno Unito, ha identificato 86 siti utilizzati come centri di truffa, ma il governo cambogiano sarebbe intervenuto solo in 24 locazioni. La relazione sottolinea che molti di questi interventi sono stati reattivi, inefficaci o compromessi da una presunta collusione tra i gestori dei complessi e la polizia, con i sopravvissuti che riferiscono di essere stati spostati in altre aree del paese durante la repressione per sfuggire alle autorità.

Il governo cambogiano, attraverso l'alto ministro Chhay Sinarith, ha respinto le accuse, definendo il rapporto selettivo, unilaterale e privo di una piena comprensione della realtà sul campo, ignorando gli sforzi di rafforzamento nazionali in corso. I complessi, gestiti principalmente da gang criminali cinesi, ospitano decine di migliaia di lavoratori, molti trafficati e costretti in condizioni brutali, e si sono diffusi in Cambogia, Laos, Filippine e nelle aree senza legge lungo il confine Myanmar-Thailandia dopo la pandemia.

Il testo ricorda che Reuters non ha confermato in modo indipendente tutte le accuse di Amnesty o i rapporti del governo, ma giornalisti dell'agenzia che hanno visitato centri di truffa abbandonati o sequestrati in Cambogia e intervistato persone coinvolte hanno riscontrato prove di abusi e frodi su scala industriale, che hanno sottratto miliardi di dollari alle vittime in tutto il mondo. Il governo cambogiano ha riconosciuto la natura transnazionale, altamente adattabile e deliberatamente progettata per eludere le forze dell'ordine delle reti criminali.

La pressione internazionale, in particolare da parte degli Stati Uniti che stimano una perdita di 10 miliardi di dollari per i cittadini americani nel 2024, ha spinto Phnom Penh e altri paesi a reprimere questi centri. Amnesty riferisce di aver intervistato 73 persone trattenute contro la loro volontà nei complessi, tutte le quali hanno dichiarato di aver subito o assistito ad abusi, inclusi sei casi di stupro descritti da donne.

Il gruppo critica anche le autorità per aver trattato coloro che fuggono o vengono rilasciati dai centri di truffa come migranti irregolari, piuttosto che come vittime di traffico di esseri umani. In risposta, il governo ha revocato le licenze di 25 casinò sospettate di coinvolgimento nelle truffe, con quasi 1.500 sospetti da 19 paesi accusati, e ha deportato quasi 19.000 stranieri mentre circa 290.000 sono partiti volontariamente.

Tuttavia, il rapporto di Amnesty conclude che la repressione cambogiana ha fallito in aree chiave, sia nell'indagare e chiudere alcuni dei complessi più noti del paese, sia nel proteggere e assistere le vittime fuggite o rimosse





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