Amnesty International denuncia possibili crimini di guerra durante i combattimenti in Etiopia. Il rapporto dettagliato include accuse contro ENDF e TPLF per la città di Alamata e le vittime civili.

Amnesty International ha annunciato martedì che i bombardamenti artigliati delle forze governative etiopi e di una milizia filo-governativa sulle aree urbane densamente popolate nella regione del Tigray devono essere oggetto di indagini approfondite. L'organizzazione per i diritti umani classifica questi attacchi come possibili crimini di guerra, sottolineando la gravità delle violazioni commesse durante i combattimenti svoltisi quest'anno.

Il rapporto dettagliato, basato su lunghe interviste ai sopravvissuti e ai testimoni, nonché su analisi di video, immagini satellitari e materiale open-source, evidenzia come gli attacchi abbiano colpito indiscriminatamente civili innocenti. La situazione è diventata particolarmente critica durante la battaglia per la città di Alamata, dove l'uso di armi esplosive in aree abitate ha causato numerose vittime tra la popolazione non combattente.

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Dettagli sugli attacchi ad Alamata e vittime civili

Amnesty International ha affermato che le Forze di Difesa Nazionale Etiopi (ENDF) e la Tigray Peace Force (TPF) hanno shelled ripetutamente le aree residenziali di Alamata, situata nel sud del Tigray, mentre avanzavano verso la città. Yasmine Ahmed, direttrice senior di Amnesty International per l'impatto dei diritti umani regionali, ha dichiarato che per tre giorni consecutivi le forze governative hanno ignorato completamente le vite degli ottantamila abitanti di Alamata.

L'organizzazione ha verificato indipendentemente la morte di quattordici civili e numerosi feriti in quattro incidenti di shelling distinti. Uno degli attacchi più letali ha colpito cinque case nel quartiere residenziale di Kebele 04 il 27 settembre, uccidendo sette persone tra cui una madre, suo giovane figlio e suo fratello. Gli attacchi hanno colpito case situate a circa centoquarantacinque metri da alcuni obiettivi militari potenziali.

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Posizioni delle parti in conflitto e accuse reciproche

L'organizzazione per i diritti umani ha accusato anche il Fronte di Liberazione Popolare del Tigray (TPLF) di aver messo in pericolo i civili durante la battaglia di settembre per Alamata. Secondo Amnesty, il gruppo ribelle ha schierato combattenti nelle zone residenziali e ha utilizzato le scuole locali per scopi militari, violando le norme di protezione internazionale. Questa tattica ha contribuito ad aumentare il rischio per la popolazione civile circostante.

Portavoce del governo etiope, dell'ENDF e del TPLF non hanno risposto alle richieste di commento di Reuters riguardo al rapporto di Amnesty International. Tuttavia, Amnesty ha fornito al gruppo una risposta scritta da parte del TPLF, in cui venivano ritenute infondate le accuse rivolte al gruppo. Un portavoce della Tigray Peace Force ha dichiarato che i propri combattenti non erano in prima linea durante la battaglia.

Impatto sul territorio e prospettive future

Lo scoppio dei combattimenti il 23 settembre tra le forze filo-governative e il TPLF ha riacceso la guerra civile del 2020-2022, un conflitto che gli Stati Uniti avevano accusato tutte le parti di aver commesso crimini di guerra. Le parti belligeranti negarono all'epoca le accuse di abusi diffusi. Le forze federali hanno ora controllato grandi città attraverso il Tigray, ma continuano a affrontare resistenza dai combattenti del TPLF.

Etiopia ed Eritrea, che si trova a nord del Tigray, hanno inoltre accumulato forze lungo il confine condiviso negli ultimi giorni, secondo i monitor dei conflitti e le persone legate alle milizie tigraine. Questo accumulo di truppe alimenta le paure di una guerra aperta tra i rivali storici. La guerra civile del 2020-2022 nel Tigray fu una delle più letali del secolo, uccidendo circa seicentomila persone secondo l'Unione Africana.