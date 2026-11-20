Amnesty International accusata la polizia spagnola di violenza eccessiva durante lo sciopero generale del 11 novembre 2026, segnalando 36 feriti. Il governo risponde con indagini interne.

Amnesty International ha lanciato accuse severe contro le forze dell'ordine spagnole, denunciando un uso sproporzionato della forza nei confronti di manifestanti e giornalisti durante lo sciopero generale nazionale tenutosi lo scorso 11 novembre 2026. L'organizzazione per i diritti umani ha affermato che gli agenti hanno impiegato mezzi contundenti e chimici in modo eccessivo, violando gli standard internazionali sulle proteste pacifiche. Questa denuncia arriva a pochi giorni dallo sciopero di 24 ore che ha coinvolto l'intero Paese, chiedendo salari adeguati per l'alloggio.

Dettaglio dell'uso della forza e vittime documentate

Secondo il rapporto pubblicato venerdì da Amnesty International, gli agenti di polizia hanno utilizzato spray al peperoncino, manganelli, gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i dimostranti. L'ONG ha documentato che queste azioni hanno causato 36 persone ferite, di cui 5 hanno necessità di ricovero ospedaliero urgente. Le conclusioni dell'organizzazione si basano esclusivamente su interviste condotte con 24 testimoni diretti degli eventi verificatisi in diverse città spagnole durante le proteste.

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Situazione nelle città coinvolte nelle proteste

Il rapporto dettagliato menziona specifici episodi di violenza registrati non solo nella capitale, Madrid, ma anche in altre importanti località come Barcelona, Malaga, Valencia, Alicante e Granada. Amnesty International ha sottolineato che a Madrid i manifestanti non hanno ricevuto alcun preavviso prima che la polizia eseguisse le cariche, impedendo loro di allontanarsi o di prepararsi adeguatamente. Inoltre, i giornalisti presenti per documentare gli eventi sono stati spinti e colpiti con i manganelli mentre seguivano lo sciopero, subendo una violazione del diritto di cronaca e informazione.

Reazione del Governo e indagini in corso

In risposta alle accuse, il Ministero dell'Interno spagnolo ha fatto riferimento alla propria dichiarazione ufficiale rilasciata il giorno successivo allo sciopero, nella quale si impegnavano a limitare l'uso dello spray al peperoncino durante le manifestazioni future. Tuttavia, le autorità di polizia di Madrid hanno confermato giovedì di aver aperto un'indagine interna dedicata per valutare le azioni specifiche degli agenti nella capitale. Questa misura mira a determinare se siano stati rispettati i protocolli di intervento stabiliti dalle norme vigenti in materia di ordine pubblico.

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Richiesta di revisione dei protocolli di polizia

L'organizzazione non governativa ha esortato le autorità spagnole a effettuare una revisione approfondita dei protocolli e delle norme che regolano l'intervento della polizia durante le manifestazioni pubbliche. Amnesty International considera necessario un cambiamento strutturale per garantire che future azioni di polizia siano proporzionate e necessarie, proteggendo sia i diritti dei dimostranti che la sicurezza degli operatori. La richiesta di riforma è vista come un passo cruciale per ripristare la fiducia tra cittadini e forze dell'ordine nel contesto delle attuali tensioni sociali.

Contesto dello sciopero nazionale per i salari

Lo sciopero generale è stato indetto per denunciare le difficoltà economiche e la mancanza di accesso a un alloggio dignitoso per i lavoratori spagnoli. I manifestanti richiedono salari che consentano loro di vivere in condizioni adeguate, un tema che ha mobilitato centinaia di migliaia di persone in tutto il territorio nazionale. L'intersezione tra diritti del lavoro e diritto alla casa ha caratterizzato il clima delle proteste, rendendo la gestione delle manifestazioni un tema delicato per le autorità locali e nazionali.