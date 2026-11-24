Riporta la puntata dedicata alla vicenda di Ilaria Sula e anticipa la nuova stagione di Piedone su Sky prevista per il 2027.

Torna con grande attesa la saga televisiva di ' Piedone' su Sky, accompagnata da un approfondimento emotivo e rigoroso dedicato alla memoria di Ilaria Sula. La puntata speciale di Amore Criminale, condotta da Veronica Pivetti, andrà in onda martedì 24 novembre alle 21:20, inserendosi simbolicamente nel calendario delle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

I dettagli della tragedia e la condanna all'ergastolo

Il programma ricostruisce con precisione i fatti avvenuti tra il 25 e il 26 marzo 2025 nel quartiere Africano di Roma, dove Ilaria Sula, studentessa di Statistica alla La Sapienza, è stata uccisa dal suo ex fidanzato Mark Antony Samson. La giovane, originaria di Terni e ventiduenne all'epoca degli eventi, aveva deciso di chiudere una relazione durata tre anni, una scelta che l'ex partner non ha accettato, sfociando in un controllo ossessivo e in una tragedia irreparabile.

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Dopo aver colpito la vittima con un coltello, Samson nascose il corpo in una valigia e lo abbandonò in una zona impervia dei Monti Prenestini, dando inizio a giorni di ricerche e appelli disperati. Il corpo della studentessa fu ritrovato il 2 aprile, una settimana dopo la scomparsa, quando il giovane confessò il delitto. Il procedimento giudiziario si è concluso in primo grado il 27 ottobre 2026 con la condanna all'ergastolo per Samson, riconosciuti tra l'altro le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi legati alla relazione affettiva.

Il ruolo della famiglia e le reazioni delle istituzioni

Le indagini hanno evidenziato anche il coinvolgimento della madre di Samson, presente nell'abitazione durante i fatti, la quale è stata successivamente condannata a due anni per il suo ruolo nell'occultamento del cadavere. La Corte d'Assise di Roma ha emesso una sentenza che rappresenta un passaggio importante nella ricerca di giustizia da parte della famiglia Sula, una decisione che purtroppo non può restituire la figlia ai suoi cari ma offre una chiusura formale al percorso legale.

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La puntata di Amore Criminale non si limita a descrivere l'aggressione, ma restituisce il percorso di vita di Ilaria, le sue aspirazioni universitarie e il contesto in cui si è consumata la violenza. La trasmissione dà spazio alla voce di chi ha conosciuto e amato la ragazza, riportando al centro la vita che le è stata strappata con brutalità. Veronica Pivetti guida questo appuntamento speciale con un tono rispettoso, antecedendo il ritorno ufficiale del programma con una nuova serie.

Il ritorno di Piedone e la programmazione su RaiPlay

La puntata dedicata a Ilaria Sula funge da antipasto per il ritorno atteso di 'Piedone' su Sky, con la nuova serie prevista per febbraio 2027. Il cast ha anticipato che le scene d'azione della prossima stagione stupiranno il pubblico, toccando però corde più profonde e complesse rispetto al passato. Questo ritorno segna un momento significativo per il franchise, che unisce l'azione tradizionale a narrazioni più articolate.

Per chi non fosse potuto seguire la diretta televisiva, le puntate del programma condotto da Veronica Pivetti sono disponibili in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Questa modalità di fruizione consente di rivivere l'approfondimento sulla vicenda di Ilaria Sula e di prepararsi per il grande ritorno di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana, mantenendo alta l'attenzione su temi di cronaca e attualità sociale.