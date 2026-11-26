Bianca Guaccero e Giovanni Pernice confermano il loro amore nato su Ballando con le Stelle. Tra voci di nozze nel 2027 e nuovi progetti professionali, ecco cosa riserva il futuro alla coppia.

La storia d'amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continua a consolidarsi con forza dopo il primo anno di relazione. La coppia ha reso pubbliche le fasi più intime della loro vita privata grazie alle foto pubblicate dal settimanale Oggi, che hanno catturato i due insieme a Roma durante le ultime apparizioni pubbliche stagionali.

I due sono stati avvistati mentre lasciavano un locale dopo la diretta del talent show Ballando con le Stelle. La serata è terminata nel cuore della notte, con la coppia che ha proseguito il pasto in compagnia di alcuni volti noti e collaboratori del programma, mantenendo un'elevata discrezione fino all'apertura dei cancelli oltre le quattro del mattino.

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Dettagli della serata romana

Sabato sera, immediatamente dopo la conclusione della puntata televisiva, la coppia ha scelto di spostarsi con uno scooter fino a Ponte Milvio. Questa tappa romana ha permesso a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice di condividere una cena rilassata in un ambiente informale, lontano dagli striscioni e dalle luci dei riflettori che caratterizzano il set di Ballando con le Stelle.

La permanenza nel locale è durata fino a tarda notte, dimostrando la solidità del legame nato nel 2024 durante la competizione televisiva condotta da Milly Carlucci. Le immagini pubblicate sul settimanale confermano che la relazione è ancora nel pieno delle energie e della complicità.

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Voci sul matrimonio e differenze anagrafiche

Nonostante la differenza di nove anni tra i due, il rapporto filante d'amore e d'accordo non subisce intoppi. Nel frattempo, sul web si stanno diffondendo notizie non confermate riguardo a possibili nozze nell'estate del 2027. Queste voci hanno acceso l'immaginazione dei fan e della stampa rosa, aggiungendo un layer di attesa alla loro storia pubblica.

Bianca Guaccero ha recentemente affrontato temi delicati come le richieste di figli e le immagini generate dall'intelligenza artificiale che circolano online, rispondendo con chiarezza alle speculazioni. La sua posizione rimane ferma e trasparente verso il pubblico, proteggendo al contempo la sfera privata insieme a Giovanni Pernice.

Agenda professionale intensamente programmata

Oltre alla vita privata, entrambi gli attori e ballerini stanno affrontando un periodo di grande attività professionale. Bianca Guaccero è attualmente attesa sul set di Rai 1 per la fiction Ogni santo martedì. Al momento, non è stata ancora resa nota la data ufficiale di debutto della produzione, ma la presenza della attrice è confermata come uno dei pilastri narrativi del progetto.

Dall'altra parte dello spettro artistico, Giovanni Pernice sta concentrando le sue energie sulla preparazione di Unstoppable, un importante spettacolo di danza. La tournée è programmata per toccare il Regno Unito e l'Irlanda a partire dall'11 febbraio 2027. Questa data segnala un momento cruciale per la carriera internazionale del ballerino, che alternerà i momenti di relax romano con i impegni all'estero.

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Il ruolo di Noemi Bocchi e il futuro dello show

Il contesto in cui si muove la relazione della coppia è quello di un talent show in continua evoluzione. Giovanni Pernice conferma il suo ruolo di maestro accanto a Noemi Bocchi, mantenendo un profilo alto all'interno della giuria e della conduzione. La dinamica tra i professionisti della danza e gli ospiti celebrity rimane al centro dell'attenzione mediatica.

L'impegno di Milly Carlucci nella conduzione garantisce che la trasmissione mantenga i suoi standard qualitativi, fornendo alla coppia un palcoscenico prestigioso dove continuare a essere protagonista. Le aspettative per le prossime edizioni sono alte, sia per i risultati in gara che per gli sviluppi delle vite fuori dal palco dei partecipanti e dei maestri.