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Amore moderno: il controllo sostituisce la passione nelle relazioni di Ayşegül Savaş

Ayşegül Savaş · Serena Ricciardi · Amore Moderno

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Analisi sociologica dell'amore contemporaneo secondo Ayşegül Savaş e Serena Ricciardi. Come la razionalità e la paura del rischio hanno modificato le dinamiche romantiche tra i giovani.

Le dinamiche sentimentali odierne sembrano aver abbandonato l'euforia spontanea dei colpi di fulmine in favore di connessioni fredde, misurate e fortemente controllate. Questa tendenza descrive un panorama in cui le relazioni intime vengono spesso vissute con una distanza emotiva che privilegia la sicurezza psicologica rispetto all'abbandono romantico, un fenomeno che definisce il nuovo normal nelle interazioni sociali moderne. La fine della passione irrazionale nelle relazioni La narrativa contemporanea, illustrata chiaramente dalla citazione del 1991, descriveva un'attrazione fisica e mentale devastante che paralizzava l'individuo. In quel contesto storico, l'attesa per una telefonata o un incontro rappresentava l'unico asse attorno a cui ruotava l'esistenza, cancellando il presente a favore di un futuro ipotetico basato esclusivamente sulla presenza dell'amato. Oggi, tuttavia, questo tipo di fusione totale è diventata un'eccezione rara, sostituita da una cautela diffusa. Also read Notizie Calcio: Trasferimenti Estivi, Ricordi Storici e Analisi Tecniche Il dominio della razionalità sul desiderio umano Il desiderio di intimità, pur rimanendo un impulso umano primordiale, viene ora costantemente filtrato attraverso lenti di paura, stanchezza e performance sociale. Abbiamo assistito a una deriva in cui il bisogno di controllo impedisce di perdere la testa, trasformando l'amore in un processo gestito piuttosto che vissuto. Questo approccio razionale, sponsorizzato anche dalla tecnologia e dalla cultura della produttività, ci porta a trattare le relazioni come progetti da ottimizzare, eliminando il caos necessario per l'eros. L'abbondanza artificiale e la paura della sostituibilità L'analisi di Serena Ricciardi evidenzia come l'uso massiccio delle app di dating abbia creato una percezione di abbondanza artificiale di partner potenziali. Questa disponibilità apparentemente infinita genera una paralisi decisionale, dove la comparazione costante con profili ideali o la paura di scegliere la persona sbagliata paralizzano l'impegno. La sensazione di essere immediatamente sostituibili indebolisce la resilienza delle relazioni, spingendo verso un investimento emotivo minimo e una valutazione immediata che evita qualsiasi rischio di perdita. Advertisement L'influenza della letteratura turca nell'interpretare il presente Di fronte a questo clima di incertezza, l'opera "Gramma" di Ayşegül Savaş, recentemente premata a Cosenza nella sezione narrativa, si pone come un contrafforte letterario significativo. La scrittrice turca, che vive con il marito a Parigi, descrive una storia d'amore fatta di serenità, assenza di tormenti e dinamiche tranquille. Questo modello narrativo risuona con la generazione dei trent'anni che cerca stabilità e chiarezza in un contesto sociale frammentato, offrendo una visione dell'amore come porto sicuro piuttosto che come tempesta. La sublimazione della passione attraverso i media La passione moderna, quando non viene repressa, viene spesso sublimata attraverso i media come film e romanzi, permettendo di vivere l'intensità in modo sicuro e distaccato. Molti giovani preferiscono bere o assumere sostanze per accedere momentaneamente a stati di perdita di controllo, poiché la volontà consapevole di mantenere la gestione della situazione prevale sull'abbandono spontaneo. La vera esperienza fisica rimane spesso rinviata, mentre l'intensità emotiva viene assaporata solo attraverso le storie di altri o le fiction, confermando il trionfo dell'ordinario sulla follia amorosa.

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