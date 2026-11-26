Amorim, intervenuto a Sky dopo il successo di Atene, parla di una svolta per la squadra e chiede maggiore concentrazione sui dettagli di gioco.

L'allenatore Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il successo ottenuto ad Atene, definendo la vittoria un risultato capace di cambiare sicuramente il futuro della squadra. Secondo le sue parole, vincere la partita fa una grande differenza rispetto a uscirne senza punti, anche se il tecnico ha ammesso che sono stati commessi di nuovo tanti errori che devono essere analizzati con attenzione.

Amorim ha inoltre individuato nella concentrazione il nodo principale da sciogliere, sostenendo che il problema più grande riguarda i piccoli dettagli della gara. Il successo ad Atene arriva quindi in una fase in cui la squadra cerca un equilibrio tra risultati positivi e correzioni tecniche da completare.

Also read Autogrill saccheggiato ad Atene dagli ultras dell'Aek: l'ordine della procura di fermare i disordini

Concentrazione sui dettagli al centro dell'analisi di Amorim

Amorim considera la concentrazione l'aspetto più importante su cui lavorare, perché incide direttamente sulla gestione delle situazioni decisive in campo. Il tecnico ha spiegato che la squadra deve migliorare nella gestione di ogni calcio piazzato.

Secondo l'allenatore, il gruppo deve curare il modo in cui difende la porta, le posizioni da tenere in campo e le giocate da eseguire. Dal punto di vista tecnico, Amorim ha ammesso che ci sono giornate buone e altre meno buone, ma per lui la concentrazione resta la cosa più importante.

Advertisement

Il tecnico ha anche collegato la prestazione alla fiducia del gruppo, sottolineando che la partita ha fornito molte informazioni utili. Secondo le sue parole, il match ha mostrato su cosa migliorare, ma anche lo spirito che la squadra sta esprimendo in questo momento.

Calendario fitto e pressione dei risultati nel percorso

Amorim considera la pressione di vincere ogni partita più difficile da gestire rispetto alla fatica fisica legata alle gare ogni tre giorni. Il tecnico ha riconosciuto che giocare con questa frequenza può risultare complicato dal punto di vista fisico.

Tuttavia, l'allenatore ha affermato che convivere con la necessità di vincere ogni volta può rappresentare una sfida ancora più impegnativa per il gruppo. Questa lettura sposta l'attenzione dalla condizione atletica alla gestione mentale delle partite, un tema che Amorim ha collegato alla concentrazione richiesta in ogni fase del gioco.

Hutchinson deve fare ancora di più, secondo Amorim

Amorim si aspetta molto da Hutchinson, che secondo l'allenatore ha il potenziale per fare ancora di più nelle prossime partite. Il tecnico ha spiegato di non essere sorpreso dalla sua prestazione, perché sa che il giocatore ha tanto talento.

Advertisement

Pur evitando di definire negativa la prestazione, perché non ama quel termine, Amorim ha indicato come obiettivo un livello più vicino a quel modo di stare in campo che permette di controllare le partite. Le sue parole mostrano un giudizio esigente, costruito sulla fiducia nelle qualità del giocatore.

Rimonta ad Atene e fiducia della squadra

La rimonta maturata ad Atene, con due gol di svantaggio recuperati e quattro reti segnate, secondo Amorim fa crescere la fiducia della squadra nel proprio percorso. L'allenatore ha definito una bella sensazione il modo in cui il gruppo è riuscito a ribaltare il risultato.

Nel richiamare la partita con il Benfica, Amorim ha invitato a riguardarla con attenzione, perché la squadra aveva avuto le proprie occasioni e a volte basta un gol per cambiare il corso di un incontro. Per il tecnico, a volte bisogna vedere per crederci, e la prova concreta di una rimonta così può trasformare la percezione del gruppo.

Le parole dell'allenatore delineano quindi un percorso in cui la squadra deve unire la correzione degli errori tecnici alla gestione mentale della pressione, senza perdere lo spirito mostrato nella rimonta di Atene.