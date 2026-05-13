Anaïs Demoustier interpreta il grande classico dei pantaloni sartoriali blu e maglietta a righe a Cannes 2026

Una semplice ma impeccabile look indossato dalla protagonista assoluta del photocall del film La Vénus Electrique, Anaïs Demoustier, composto da pantaloni sartoriali blu e una maglietta a righe navy e burro firmata Prada. Il risultato? Un equilibrio perfetto tra eleganza francese e contemporaneità.

Pantaloni sartoriali blu e maglietta a righe Prada, l'attrice Anaïs Demoustier reinterpreta un grande classico a Cannes 2026 C'è qualcosa di profondamente francese e incredibilmente senza tempo nell'abbinamento tra pantaloni sartoriali blu e maglietta a righe.

Un'uniforme rilassata ma sofisticata che, stagione dopo stagione, continua a riaffacciarsi sulle passerelle e sui boulevard della Riviera. A Cannes 2026, Anaïs Demoustier ne ha dato una nuova interpretazione durante il photocall di La Vénus Electrique, trasformando un classico effortless in un look dal fascino contemporaneo firmato Prada.

Pantaloni sartoriali blu e maglietta a righe Prada, i dettagli del look indossato da Anaïs Demoustier Per il photocall del film La Vénus Electrique, Anaïs Demoustier ha scelto un look semplice ma impeccabile. Protagonista assoluta, la maglietta a righe navy e burro firmata Prada: morbida, leggermente over, con una silhouette rilassata che richiama l'estetica marinière dello stile Riviera.

La T-shirt a righe è abbinata a un paio di pantaloni sartoriali blu a vita alta, dal taglio dritto, un altro grande classico. A completare il look, décolleté color panna con piccolo fiocco e una collana chunky dorata che dà all'ensemble un accento deciso. Il risultato? Un equilibrio perfetto tra eleganza francese e contemporaneità.

La maglia marnière La maglia a righe arriva dal mondo del lavoro. Era infatti, la divisa dei marinai nel XIX secolo. Fu Coco Chanel a portarla nostri armadi e la lanciò nel 1913 trasformandola in pochissimo tempo in un simbolo dello stile chic bagnato. A darle il successo internazionale furono le grandi star del passato





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