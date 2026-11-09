Anac, il governo rinvia la nomina del presidente dopo il caso Altieri

Dopo il ritiro di Trifone Altieri, il governo Meloni rinvia il dossier sulla presidenza dell'Anac mentre la Lega cerca nuovi nomi tra i fedelissimi di Salvini.

Il governo guidato da Giorgia Meloni rinvia ai supplementari la nomina del presidente dell'Autorità anticorruzione, l' Anac, dopo il pasticcio con Trifone Altieri, ex deputato leghista indicato alla guida dell'Authority e poi ritirato. Vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini avevano promesso di chiudere il capitolo lunedì, ma al Consiglio dei ministri l'argomento non è stato trattato, come riferisce un ministro vicino a Meloni.

Il Cdm di giovedì scorso aveva nominato Altieri, manager in Leonardo ed ex parlamentare leghista. A far esplodere il caso sono stati soprattutto i suoi incarichi nella Lega, in particolare quello di responsabile Difesa. Nel 2024 Altieri e il partito avevano già consegnato una lettera di pronta rinuncia a quel ruolo, ma non è bastata a fermare le polemiche.

Also read Trifone Altieri Anac: Controversie Nomina e Incompatibilità Politica

Il vincolo di legge che ha fatto saltare la nomina

Il nodo, secondo il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009, articolo 13, comma 3, è di natura legale. I componenti dell'Anac non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici nei tre anni precedenti la nomina.

La vicinanza di Altieri a Matteo Salvini non è mai stata messa in discussione. Il problema, però, riguardava la norma e non la fiducia politica, e per questo a Palazzo Chigi non sono ammessi altri errori.

Advertisement

Il percorso di nomina prevede il passaggio in Consiglio dei ministri, poi in commissione parlamentare con maggioranza dei due terzi, infine il decreto del presidente della Repubblica e il controllo della Corte dei Conti. Ogni tappa è un possibile punto di inciampo, e la maggioranza non può permettersi di andare sotto.

Le posizioni di Salvini, Meloni e delle opposizioni

Matteo Salvini ha cambiato tono sul dossier: prima ha sostenuto che l'importante è fare bene, non necessariamente fare in fretta. Poi il suo staff ha spiegato che il ministro non si è occupato di altri dossier.

Secondo fonti di maggioranza, l'ostacolo vero è Giorgia Meloni. La premier non vuole sottrarre la casella alla Lega, almeno per ora, ma senza soluzioni preferisce evitare nuovi passi falsi. Per la nomina formale è il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a dover firmare l'incarico, e la sua assenza in Cdm non cambia il quadro.

Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia a capo del servizio studi del partito, ha commentato che l'Anac avrà il suo presidente, ma non crede che questo stia sconvolgendo gli italiani. Il centrosinistra, invece, ha già detto no secco alla rosa di nomi finora filtrati.

Nel mirino di Pd e 5 Stelle restano i rapporti tra i tecnici scelti e la Lega. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, lamenta che il suo partito non è stato contattato.

Advertisement

Nomi in pista per la presidenza dell'Anac

Il governo, e quindi la Lega, ha proposto soprattutto Alfredo Storto e Paolo Grasso, entrambi capi di gabinetto di Matteo Salvini. Storto è magistrato e lavora al Mit, mentre Grasso ricopre lo stesso incarico a Palazzo Chigi.

Tra le candidate in pole position figura Claudia Eccher, componente laica del Csm ed ex legale del leghista. Perde invece quota Bernadette Veca, che guida la programmazione economica di Palazzo Chigi e sarebbe stata suggerita dal sottosegretario leghista Alessandro Morelli.

Nel quadro compare anche Annalisa Tardino, avvocato ed ex europarlamentare, attualmente capo dell'autorità portuale di Palermo. Dalla maggioranza ricordano che Salvini deve sistemare chi non è stato eletto o non verrà confermato, e che Tardino è già stata ricompensata.

Chi nel governo ricorda la richiesta iniziale di Meloni sostiene che la casella dovesse restare alla Lega, che aveva già ceduto la Consob a Forza Italia, ma con una presidente donna. Le candidature femminili proposte finora, però, hanno in comune con gli uomini la stessa garanzia: essere vicine a Salvini.