Il Consiglio dei Ministri ha indicato Remo Morzenti Pellegrini come nuovo presidente dell'Anac, sostituendo le precedenti candidature non valide per limiti di legge.

Il Consiglio dei Ministri, riunito mercoledì 18 novembre, ha formalmente indicato Remo Morzenti Pellegrini come la nuova guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ( Anac). Questa scelta rappresenta un passo cruciale per risollevare l'istituzione dopo una serie di intoppi politici legati alla compatibilità dei precedenti candidati. La proposta nasce dall'indicazione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha spinto per l'ingresso di un profilo tecnico e istituzionale nel vertice dell'ente di controllo.

Il profilo tecnico e istituzionale del candidato

Remo Morzenti Pellegrini, 58 anni, è un professor ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Bergamo, dove ha ricoperto il ruolo di rettore fino al 2021. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna), un'istituzione chiave per la formazione dei pubblici ufficiali italiani. Dal marzo 2026, il suo curriculum prevede anche la guida della Fondazione della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, rafforzando la sua credibilità nel mondo accademico e amministrativo.

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La formazione istituzionale di Morzenti Pellegrini include inoltre l'incarico di vicepresidente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura presso il ministero della Cultura. Questa esperienza multicanale, che spazia dall'accademia alla pubblica amministrazione e alla cultura, lo rende un candidato preparato per gestire le complesse sfide dell'anticorruzione. La sua nomina risponde all'esigenza di una figura estranea ai circuiti politici diretti, al fine di garantire l'imparanza richiesta dalla carica.

La scelta politica e i limiti di legge precedenti

La selezione di Morzenti Pellegrini arriva a distanza di pochi mesi da un significativo passo falso compiuto dalla Lega. In precedenza, il partito aveva puntato sul manager pubblico Nuccio Altieri, dimenticando però che questi aveva ricoperto un incarico in un dipartimento interno del partito. Sebbene tale incarico non fosse mai stato assunto nei fatti, la legge impone un periodo di raffreddamento di tre anni dall'attività politica per accedere a cariche istituzionali di questo tipo. Questa omissione ha reso Altieri non eleggibile, costringendo a una nuova ricerca del candidato ideale.

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Prima del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre, sia la maggioranza che l'opposizione avevano concordato i nomi del presidente e dei quattro consiglieri, poiché i problemi di compatibilità non erano ancora emersi al pubblico. La bufera politica seguita alla rivelazione della situazione di Altieri ha portato a un cambio di rotta. Sul nome di Morzenti Pellegrini, tuttavia, non c'è stata alcuna interlocuzione diretta con l'opposizione prima della decisione definitiva, confermando la volontà della maggioranza di procedere con una scelta unilaterale ma tecnicamente ineccepibile.

Le procedure parlamentari e gli altri commissari

La nomina di Remo Morzenti Pellegrini non è ancora definitiva, poiché i vertici dell'Anac, in carica per sei anni con mandato non rinnovabile, devono ottenere il via libera di almeno due terzi delle commissioni parlamentari competenti. Questa procedura di conferma è essenziale per garantire la legittimità e l'indipendenza dell'autorità. La partita rimane delicata, ma il profilo tecnico di Morzenti Pellegrini dovrebbe facilitare l'approvazione, dato che non presenta conflitti di interesse o precedenti politici problematici.

Oltre al nuovo presidente, il Consiglio dei Ministri ha confermato gli altri quattro commissari già indicati precedentemente. Tra questi figurano il generale della Guardia di Finanza Ivano Maccani, Maria Rosaria Maugeri, presidente della Scuola Superiore di Catania, il magistrato Eugenio Rubolino e Margherita Carmela Rodà, appartenente al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Questa composizione mista, che unisce forze dell'ordine, magistratura e alta amministrazione civile, mira a garantire una supervisione equilibrata e capillare dell'operato della pubblica amministrazione.

Il contesto culturale della gavetta generazionale

La nomina si inserisce in un dibattito più ampio sul ricambio generazionale nelle istituzioni italiane. Il giornalista Fabio Caressa ha commentato la situazione definendo l'Italia un Paese di vecchi, sottolineando che la gavetta è importante ma ai giovani va data la possibilità di farla. Questa riflessione evidenzia la tensione tra l'esperienza consolidata, rappresentata da figure come Morzenti Pellegrini, e l'esigenza di apertura verso nuove leve professionali. L'equilibrio tra tradizione e innovazione sarà cruciale per l'efficacia futura dell'Anac.