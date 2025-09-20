Analisi del weekend calcistico: Milan inarrestabile e polemiche arbitrali

Un resoconto dettagliato delle ultime partite di Serie A, con un focus sulla brillante vittoria del Milan e sulle controversie arbitrali che hanno coinvolto Juventus e Verona. Vengono analizzate le prestazioni dei singoli giocatori, evidenziando i protagonisti e le delusioni, e si approfondiscono le strategie tattiche delle squadre. Inoltre, uno sguardo al calciomercato con le ultime indiscrezioni sui possibili trasferimenti.

Gimenez gli sbarra la prima palla gol della partita, ma ci mette del suo restringendogli l'angolo di tiro. Poi ne prende un paio sul palo di competenza, evitando il poker. Estupinan lo mette in difficoltà, costringendolo a concentrarsi quasi esclusivamente sulla difensiva: diminuisce la media dei tocchi nella metà campo avversaria. Osservato speciale dal Milan , arranca in due dei tre gol rossoneri. Controproducente la scivolata sul vantaggio, Rabiot lo sovrasta sul raddoppio.

Regista aggiunto in fase di costruzione, contro il Gimenez scoraggiato di questi tempi non ha molte difficoltà, ma si lascia contagiare dal clima di incertezza. Le migliori occasioni del primo tempo nascono dai suoi blitz offensivi ma trova poca collaborazione. Salemaekers cresce alla distanza surclassandolo. Schierato a destra con compiti difensivi da assolvere, ma l'impressione è che non abbia il passo e l'intensità adatta a quel ruolo. Lo si trova spesso tra i due centrali per avviare l'azione, ma è troppo prevedibile e finisce per arretrare un po' troppo. Pasticcia, regalando il secondo gol al Milan. Molto aggressivo nei contrasti, nella vana speranza di limitare la regia di Modric. Impreciso quando si tratta di palleggiare, errori tecnici in serie. Tenta un paio di volte la porta di Terracciano ma senza successo. Cerca di fare del suo meglio, ma partendo decentrato perde molto appeal. In piena euforia dopo il gol decisivo a Pisa, tenta inutilmente di concedere il bis in casa prima di partire per il Mondiale U20. Più utile nella propria area che in quella avversaria, non proprio l'ideale per un attaccante: Pavlovic ne attutisce l'impatto fisico. La virata sulla difesa a quattro dopo tre risultati positivi sorprende tutti, forse anche la squadra abituata a un altro tipo di schema: a posteriori si rivela un errore di valutazione, anche se il divario tecnico con il Milan è parso notevole. Non si ricordano sue parate, a parte una semplice su Atta. L'estremo difensore oggi trascorre una serata da spettatore non pagante. Quantità e qualità, la sua nuova versione convince tutti. Nessuna sbavatura in un match che presentava molte insidie. Dopo gli anni in prestito, è un giocatore completamente diverso, maturato e cresciuto sotto ogni aspetto. Chi pensava che non fosse un titolare inamovibile, deve già ricredersi. Non entusiasma vederlo giocare, ma il gol a inizio ripresa è importantissimo perché di fatto chiude la partita e soffoca ogni velleità dell'Udinese. Allegri gli aveva chiesto più gol e lui lo ripaga con il primo centro stagionale. Che fosse un fenomeno non serviva la partita di stasera per capirlo, ma è comunque un piacere per gli occhi ammirare ogni sua giocata. Mai banale e mai eccessivo, è utilissimo anche in fase difensiva. Strapotere fisico e tecnico del francese, che si dimostra un gigante nel centrocampo del Milan. In mezzo al campo è un fattore, poi si avvicina all'area avversaria e assiste Pulisic per il 3-0. Chapeau. Non gli sono state risparmiate le critiche dopo il ko contro la Cremonese e qualche errore di troppo, ma se Tare ci ha puntato un motivo ci sarà. Sempre pronto a sovrapporsi, da un suo cross deviato e poi respinto nasce l'1-0. In crescita. Sono finiti gli aggettivi per descriverlo. Prima segna il gol che sblocca la gara, poi recupera la palla in area da cui nasce lo 0-2 e infine chiude i conti firmando lo 0-3. Sembra un extraterrestre per la facilità con cui fa qualsiasi cosa. È il leader del Milan, senza esitazioni. La partita ha poco da chiedere quando entra in campo, così lui si concentra e aiuta a gestire il possesso. Bebote, che succede? Ok il lavoro di squadra, ok l'impegno, ma un attaccante deve fare gol e lui ancora una volta ne spreca uno clamoroso sullo 0-0 a tu per tu con Sava, calciandogli addosso. La mente a volte gioca brutti scherzi: ancora non si è sbloccato e si vede. L'impronta è ovviamente quella di Massimiliano Allegri e non potrebbe essere altrimenti, ma il voto va giustamente a lui, dato che oggi si è seduto sulla panchina del Milan per la squalifica del tecnico rossonero. La squadra è paziente, non si lascia prendere dalla fretta e la maggiore qualità alla lunga si fa sentire. Un'altra partita senza subire gol: il lavoro che sono riusciti a fare sulla psiche dei giocatori è notevole. Juventus fermata dal Verona, Tudor furioso con l'arbitro. Milan a Udine: le top news delle 22. Vieira: 'Così si rischia di rovinare il calcio. Rosso? Ho toccato la sensibilità dell'arbitro'. Juventus fermata dal Verona, Tudor furioso con l'arbitro. Milan a Udine: le top news delle 22. Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek. Milan, se ci sarà addio con Maignan due ipotesi: Caprile e Suzuki. Vicino il rinnovo di Saelemaekers. Napoli, piace Damar dell’Hoffenheim. Juventus occhi su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Chee





