Analisi dell'accordo tra Iran e Stati Uniti: equilibri confermati e nodi irrisolti nel memorandum di pace

L'analisi dettagliata del memorandum firmato da Iran e USA mostra un accordo che lascia sostanzialmente invariati gli equilibri regionali, senza concedere vittorie nette a nessuna delle due parti. Attraverso l'esame di ogni articolo emerge come il testo eviti di affrontare le questioni più critiche-programma nucleare, missili, influenza regionale-rinviandole a negoziati futuri e garantendo a Teheran la possibilità di mantenere la propria rete di proxy e il controllo sul Libano, mentre Washington ottiene una sospensione delle ostilità in vista delle elezioni di midterm.

L'accordo raggiunto domenica scorsa tra Iran e Stati Uniti, siglato in modalità remota dal presidente americano Donald Trump, dal vicepresidente JD Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, rivela una sostanziale conferma dello status quo piuttosto che un cambiamento radicale nelle relazioni bilaterali.

L'analisi dettagliata delle clausole mostra che il documento non contiene alcun riferimento a un cambio di regime in Iran, obiettivo inizialmente dichiarato dalla Casa Bianca all'inizio delle ostilità, né prevede un ridimensionamento del sostegno di Teheran ai gruppi proxy nella regione. Al contrario, l'articolo 2 impegna esplicitamente le due nazioni a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale reciproche, astenendosi da interferenze negli affari interni.

Nessuna menzione viene fatta al programma missilistico iraniano, anzi, lo stesso Trump ha dichiarato di ritenere legittimo che l'Iran mantenga alcuni missili balistici, data la loro presenza anche presso i paesi vicini, come l'Arabia Saudita. L'articolo 1 sancisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e impegna le parti a non iniziare future azioni belliche l'una contro l'altra, garantendo altresì l'integrità territoriale e la sovranà del Libano.

Questa formulazione lascia presagire un ritiro israeliano dal paese, rafforzando di fatto l'influenza iraniana su Beirut e la posizione di Hezbollah, che non è chiamato a disarmare né a ritirarsi a nord del fiume Litani, come invece previsto dall'accordo di cessate il fuoco del 2024. La questione nucleare è affrontata negli articoli 8 e 9: l'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari e a risolvere la questione dei 450 kg di uranio arricchito al 60%, da diluire sotto controllo AIEA, ma i termini sono vaghi e non fissano limiti precisi all'arricchimento futuro, lasciando intendere che lo status quo attuale permanerà fino alla definizione di un accordo finale.

Gli Stati Uniti chiedono una sospensione dell'arricchimento per vent'anni, mentre l'Iran propone periodi molto più brevi. Il memorandum prevede inoltre un periodo iniziale di sessanta giorni per negoziare l'accordo finale, con possibilità di proroga, una scadenza che potrebbe essere sfruttata dall'Iran con le consuete tattiche dilatorie.

Sul piano commerciale marittimo, gli articoli 4 e 5 stabiliscono la riapertura dello stretto di Hormuz, con l'Iran che si impegna a rimuovere le mine entro trenta giorni e a non applicare pedaggi per i primi sessanta giorni, ma riserva la possibilità di istituire tariffe in futuro, dopo aver consultato l'Oman e altri paesi del Golfo, rivendicando la sovranità degli stati costieri. Tale disposizione conferisce all'Iran una leva strategica significativa, considerando che prima dell'attento del 28 febbraio il transito eram libero e gratuito.

Infine, l'accordo garantisce che gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni né schiereranno ulteriori forze nella regione durante i negoziati, lasciando cosi invariata la presenza militare americana e il programma nucleare iraniano. Nel complesso, il memorandum appare più come una tregua temporanea che consente alle parti di riposizionarsi, senza affrontare le questioni strutturali che hanno alimentato la tensione.

L'Iran conserva la sua capacità nucleare eMissilistica, il suo网络 regionale e la prospettiva di riattivare la minaccia di chiusura di Hormuz, mentre gli Stati Uniti evitano un ritorno alla guerra in un'ottica preelettorale, ma senza ottenere concessioni significative sul nucleare o sul contenimento degli alleati iraniani. Il Libano diventa un campo di battaglia indiretto in cui la sovranità del governo centrale, già fragile, viene ulteriormente erosa dalla formally riconosciuta influenza di Hezbollah, che continua a operare indisturbata a nord del Litani.

In sintesi, l'accordo non rappresenta un passo verso la stabilizzazione ma una cristallizzazione degli equilibri attuali, con l'Iran che esce dalla crisi rafforzato nella sua posizione regionale e gli Stati Uniti che, pur dichiarando vittoria, non riescono a strappare impegni concreti su disarmo o riduzione degli arsenali





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