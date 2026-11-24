Studio letterario sul romanzo 'La Corruzione' di Joan Didion. Focus sull'omicidio di Inez Victor a Honolulu nel marzo 1975 e la ricostruzione giornalistica.

Il romanzo di Henry Adams del 1880 offre il titolo all'opera, ma il legame tra i due libri resta oscuro. La parola è carica d'ironia; la corruzione, però, è ormai tanto universale da non potersi più identificare con un partito o un ideale tradito. La vicenda culmina nel marzo 1975, mentre finisce la guerra del Vietnam. Al centro c'è un duplice delitto a Honolulu, senza mistero sull'identità dell'assassino.

Dettagli del caso Victor a Honolulu

Intorno al delitto si muovono Inez Victor, moglie di un senatore democratico con ambizioni presidenziali, e Jack Lovett, agente della Cia e suo amante. Date, nomi e orari conferiscono al racconto un'apparenza documentaria, eppure tutto rimane enigmatico come un mazzo di tarocchi. Joan Didion sembra ipnotizzata dal cinema.

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Come una macchina da presa, l'autrice proietta immagini inquietanti proprio perché mute, refrattarie al pensiero. La costruzione somiglia a un puzzle: le tessere vengono spostate, riesaminate, inserite senza forzature. La suspense nasce dal loro montaggio, dai procedimenti della narrazione.

Struttura narrativa e punti di vista

Le ripetizioni, però, finiscono per diventare un'insistenza dolorosa: si attende che ogni tassello trovi finalmente posto. A complicare il gioco c'è una narratrice chiamata Joan Didion, che condivide dati e particolari della biografia dell'autrice. Cosa ci fa un fatto reale dentro un'opera d'invenzione?

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Dovrebbe convincerci dell'esistenza di Inez, rischia invece di renderla meno credibile e di farci dubitare anche della realtà di Joan Didion. Il bersaglio è la celebrità: i Victor sono divinità mediatiche, nomi prima che persone. Ma anche l'autrice partecipa al gioco degli iniziati, accumulando riferimenti che fanno temere al lettore di non appartenere al circolo giusto.

Impatto sociale e prospettive future

L'ombra di Hemingway è ovunque. Malgrado la maestria tecnica e l'acutezza dell'osservazione sociale, al libro manca profondità: per sentire il vuoto di Harry Victor dovremmo conoscerlo dall'interno. Resta il coraggio di scegliere un agente della Cia ultrasessantenne come eroe romantico. La narrazione esplora quindi le dinamiche del potere politico americano e le conseguenze sociali del caso.